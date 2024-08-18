金曲歌王方大同才子殞落 光芒照耀華語樂壇20年

音樂才子方大同（Khalil）2005年出道，多年來為樂迷帶來不少非傳統、創新風格的音樂，可惜他在華語樂壇只發亮了短短20年，於今年2月21日病逝，終年41歲。

1983年出世的方大同，在夏威夷的花園島出世，是Mando-pop/R&B/SouI的作曲家，音樂製作人及歌手。他獨特的音樂風格，與其受多元音樂及文化演進歷程影響有關。方大同的爸爸是一位職業鼓手，他從小就被不同類型音樂薰陶，包括Soul，Funk及Jazz等。4歲那年，方大同對音樂的興趣更明顯，開始在家練習打鼓，15歲時更開始自學結他、鋼琴及鼓樂，進一步建立其音樂修養，以及編曲及製作的能力。因電影《La Bamba》，方大同立志要成為音樂人。Stevie Wonder、Michael Jackson、Steely Dan、D'Angelo、Questlove、Musig Soulchild等的音樂，亦令他在個人音樂旅程上有了清晰的方向。

方大同的童年在上海、廣州生活，後來搬到香港定居。來到香港生活後，方大同開始嘗試在家創作歌曲及錄製Demo，最後得到加入香港樂壇的機會，把他喜愛的Soul，R&B及Hiphop元素帶進其歌曲內。2005年，方大同正式出道，發表首張個人專輯《Soulboy》，旋即被封為港版陶喆。20年來，他大部分製作均是國語歌曲，合共推出過19張錄音室專輯、黑膠、演唱會原聲唱片，包括令他於《叱咤》頒獎台一人奪得「至尊唱片大獎」等10個獎的2011年專輯《15》、成為台灣金曲歌王的2016年專輯《JTW 西遊記》，以及他去年10月推出的《夢想家 The Dreamer》、今年1月21日才上架的EP《艾美夢遊圖畫小說1-6專輯》。

方大同的創作吸引了一群香港、台灣、內地及其他亞洲地區的樂迷，曾舉行多次個人演唱會，除了他主力的3大重點市場，個唱舉行地點更曾遠至英國倫敦。除了個人音樂作品，方大同也無間斷地進行其他各式類型的創作，包括因受母親影響而推出的童書《艾美夢遊》系列繪本。他亦一直有為其他歌手創作音樂，包括張惠妹、陳奕迅、張靚穎、薛凱琪、容祖兒、王菀之、謝安琪及張學友等。 對此一貫以旋律為基礎的中國傳統模式，方大同是少數着重以韻律及重點段落為根基的華人音樂創作家。

（即時娛樂）