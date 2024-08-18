娛樂
副刊
HOTPICK

ALBUM / SHOWBIZ

PAST ARTICLES

金曲歌王方大同才子殞落 光芒照耀華語樂壇20年

文章日期：2025年03月02日

音樂才子方大同（Khalil）2005年出道，多年來為樂迷帶來不少非傳統、創新風格的音樂，可惜他在華語樂壇只發亮了短短20年，於今年2月21日病逝，終年41歲。

1983年出世的方大同，在夏威夷的花園島出世，是Mando-pop/R&B/SouI的作曲家，音樂製作人及歌手。他獨特的音樂風格，與其受多元音樂及文化演進歷程影響有關。方大同的爸爸是一位職業鼓手，他從小就被不同類型音樂薰陶，包括Soul，Funk及Jazz等。4歲那年，方大同對音樂的興趣更明顯，開始在家練習打鼓，15歲時更開始自學結他、鋼琴及鼓樂，進一步建立其音樂修養，以及編曲及製作的能力。因電影《La Bamba》，方大同立志要成為音樂人。Stevie Wonder、Michael Jackson、Steely Dan、D'Angelo、Questlove、Musig Soulchild等的音樂，亦令他在個人音樂旅程上有了清晰的方向。

方大同的童年在上海、廣州生活，後來搬到香港定居。來到香港生活後，方大同開始嘗試在家創作歌曲及錄製Demo，最後得到加入香港樂壇的機會，把他喜愛的Soul，R&B及Hiphop元素帶進其歌曲內。2005年，方大同正式出道，發表首張個人專輯《Soulboy》，旋即被封為港版陶喆。20年來，他大部分製作均是國語歌曲，合共推出過19張錄音室專輯、黑膠、演唱會原聲唱片，包括令他於《叱咤》頒獎台一人奪得「至尊唱片大獎」等10個獎的2011年專輯《15》、成為台灣金曲歌王的2016年專輯《JTW 西遊記》，以及他去年10月推出的《夢想家 The Dreamer》、今年1月21日才上架的EP《艾美夢遊圖畫小說1-6專輯》。

方大同的創作吸引了一群香港、台灣、內地及其他亞洲地區的樂迷，曾舉行多次個人演唱會，除了他主力的3大重點市場，個唱舉行地點更曾遠至英國倫敦。除了個人音樂作品，方大同也無間斷地進行其他各式類型的創作，包括因受母親影響而推出的童書《艾美夢遊》系列繪本。他亦一直有為其他歌手創作音樂，包括張惠妹、陳奕迅、張靚穎、薛凱琪、容祖兒、王菀之、謝安琪及張學友等。 對此一貫以旋律為基礎的中國傳統模式，方大同是少數着重以韻律及重點段落為根基的華人音樂創作家。

（即時娛樂）

方大同短短41年的人生，為華語樂壇帶來不少好音樂。（資料圖片、網上圖片 / 明報製圖）
方大同受職業鼓手父親的影響，從小已學習打鼓及熱愛音樂。（方大同fb圖片）
方大同2005年正式出道，發表首張個人專輯《Soulboy》，旋即被封為港版陶喆。（資料圖片）
方大同15歲時開始自學結他、鋼琴及鼓樂，進一步建立其音樂修養。（資料圖片）
方大同加入樂壇後，憑藉其音樂才華，成為各大音樂頒獎禮的常客。（資料圖片）
方大同除了音樂才華，跳舞也不錯，曾跟緋聞女友薛凱琪在台上共舞。（資料圖片）
方大同的父母是素食主義者，因此他從出世開始就是一名素食者，一生人也未曾吃肉。（方大同fb圖片）
方大同2017年憑《JTW 西遊記》贏得第28屆金曲獎的最佳國語男歌手，是繼張學友及陳奕迅後，第3位獲得該獎項的香港男歌手，亦是首位以評審一輪壓倒性票數通過奪得該獎的「金曲歌王」。（方大同fb圖片）
方大同獨特的音樂風格，與其受多元音樂及文化演進歷程影響有關。（FU MUSIC網上圖片）
方大同雖然性格文靜，也有調皮一面，曾在歌曲《危險世界》MV中挑戰武打場面。（資料圖片）
方大同的創作吸引了一群香港、台灣、內地及其他亞洲地區的樂迷。（FU MUSIC網上圖片）
方大同2016年成立了自己的音樂品牌「賦音樂FU MUSIC」。（資料圖片）
方大同在人生的最後半年復出樂壇推出專輯，更為歌曲拍攝MV。（方大同fb圖片）
方大同除了音樂創作，也無間斷地進行其他各式類型的創作，包括因受母親影響而推出的童書《艾美夢遊》系列繪本。（FU MUSIC fb圖片）
方大同短短41年的人生，與音樂結下不解緣。（FU MUSIC網上圖片）

OTHER ALBUM

盧瀚霆李駿傑伙韓國天后宣美開騷 擦出型爆火花【圖輯】

SHOWBIZ

盧瀚霆李駿傑伙韓國天后宣美開騷 擦出型爆火花【圖輯】
陳慧嫻紅館開騷 展開奇妙旅程 舞台變跳舞街 感激粉絲陪伴【圖輯】

SHOWBIZ

陳慧嫻紅館開騷 展開奇妙旅程 舞台變跳舞街 感激粉絲陪伴【圖輯】
英國路易小王子萌相集

HOT PICK

英國路易小王子萌相集
劉德華紅館開騷 金曲掀回憶殺 梁詠琪陳慧琳少女心爆發【圖輯】

SHOWBIZ

劉德華紅館開騷 金曲掀回憶殺 梁詠琪陳慧琳少女心爆發【圖輯】
台慶女星爭艷 馮盈盈邵初鬥性感 郭珮文反常態走高冷風

SHOWBIZ

台慶女星爭艷 馮盈盈邵初鬥性感 郭珮文反常態走高冷風
周汶錡余香凝萬聖節扮鬼扮馬 張繼聰最Hea Cosplayer

SHOWBIZ

周汶錡余香凝萬聖節扮鬼扮馬 張繼聰最Hea Cosplayer
中佬話題令Gao大開眼界 強尼演油膩大叔有共鳴【圖輯】

SHOWBIZ

中佬話題令Gao大開眼界 強尼演油膩大叔有共鳴【圖輯】
楊樂文廖子妤面對命運周期交替 療癒自身邁向成長【圖輯】

SHOWBIZ

楊樂文廖子妤面對命運周期交替 療癒自身邁向成長【圖輯】
郭富城紅館個唱玩「變髮」惹熱議 半億城堡舞台震撼

SHOWBIZ

郭富城紅館個唱玩「變髮」惹熱議 半億城堡舞台震撼
《忠烈楊門》大陣仗演出集千年功力 特效場面觀眾讚嘆

SHOWBIZ

《忠烈楊門》大陣仗演出集千年功力 特效場面觀眾讚嘆
吳千語意大利莊園辦童話婚禮 李亦喬港式出嫁三步曲

SHOWBIZ

吳千語意大利莊園辦童話婚禮 李亦喬港式出嫁三步曲
陳卓賢7場演唱會極盡視聽之娛 帶給樂迷驚喜

SHOWBIZ

陳卓賢7場演唱會極盡視聽之娛 帶給樂迷驚喜
鄭秀文演唱會 13個造型38首靚歌 百份百享受

SHOWBIZ

鄭秀文演唱會 13個造型38首靚歌 百份百享受
劉德華巡唱 水墨字畫 飛龍神獸藝術裝置 充滿視覺效果

SHOWBIZ

劉德華巡唱 水墨字畫 飛龍神獸藝術裝置 充滿視覺效果
OLAF音樂節圖輯｜MIRROR 4子熱爆舞台 張敬軒壓軸登場

SHOWBIZ

OLAF音樂節圖輯｜MIRROR 4子熱爆舞台 張敬軒壓軸登場