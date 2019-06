Harvey Nichols The Power of Beauty限量優惠！化妝師Gary Chung設計4大美妝

【Harvey Nichols The Power of Beauty限量優惠】(圖片由相關機構提供)

The Power of Beauty!Harvey Nichols推出零售概念Beyond Beauty,邀請星級化妝師Gary Chung設計4款時尚美妝,展示當季美妝趨勢。另外,即日至5月26日,Harvey Nichols精選逾180個品牌的美容購物禮遇,參與品牌包括Royal Fern、viliv、DAVISAGE、Premier by Dead Sea、The Organic Pharmacy、REPACELL、 Beauty Lab、ELEMIS。

S/S19 The Power of Beauty 部分美容購物禮遇包括:

‧ESTEE LAUDER升級再生基因修護套裝——升級再生基因修護露 50ml、升級再生基因修護亮眼精萃 15ml、升級再生基因修護亮眼精萃 5ml、升級再生基因修護亮眼精萃 5ml、微藻平衡淨化潔面啫喱 7ml、微藻平衡細緻毛孔爽膚水 5ml、緊緻提升嫩肌晚霜5ml、升級緊緻塑顏嫩肌全效眼霜 3ml、精美化妝袋(優惠價$1380,價值$1968)

‧YSL Beaute 氣墊粉底及唇色套裝——任何氣墊粉底、任何2支唇膏、美顏絕密絲緞極致補濕底霜 5ml、美顏絕密妝前補濕爽膚水 50ml、美顏絕密水凝潔面泡沫50ml、YSL BEAUTÉ化妝袋(優惠價$1070 - $1130,價值$1610 - $1670)

‧Guerlain 完美彩妝套裝——L'ESSENTIEL祼光絲柔精華粉底液、Rouge G 寶石唇膏及唇膏盒、殿級蜂皇蜂蜜活肌精華爽膚水40ml、殿級蜂皇緊緻晚霜3ml、殿級蜂皇緊緻豐盈日霜3ml、殿級蜂皇防曬修護霜3ml(優惠價$915,價值$1256)

銷售點:中環置地廣塲Harvey Nichols、金鐘太古廣場Harvey Nichols、尖沙嘴BEAUTY BAZAAR

facebook:www.facebook.com/pg/HarveyNicholsBeautyHK

整理:黃廷希 thwong02@mingpao.com (圖片由相關機構提供)