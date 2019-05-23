【明報專訊】春夏百花盛放，世界各地的花海都壯麗迷人，除了觀賞、打卡外，還可以製成護膚品修護肌膚。但每種花也可以被製成護膚品嗎？不同花種又有什麼護膚功效？今次我們請來中、西醫跟大家解答分析，一起了解花系「御膚」的功效和注意事項。

天然成分更易吸收

以花御膚，從古代開始已有記載。「《百病丹方大全》記載，以春取桃花，夏取荷花，秋取芙蓉花，至冬取雪水或用冰水煎三花為湯洗面，有活血、潤膚、去皺功效。而中藥中亦有不少具有護膚作用的藥材，除內服調理外，亦可外塗美容。」中醫許素芳如是說。女性愛美也愛花，很多護膚品標榜用上花提取物天然成分，相比化學添加配方，更易被皮膚吸收。當中較為人熟悉的有玫瑰花、菊花、金銀花、紅花、芍藥花和槐花等，不同品種和提取部位，可細分出美白、保濕、活血或消炎、紓緩、鎮靜等作用的成分。

金盞花消炎抗菌 玫瑰油鎮靜滋潤

各種花也有不同的護膚功效，當中金盞花可謂近期流行的護膚元素之一，不少護膚品中也加入了這種成分，許素芳解釋，那是因為金盞花的功效相當多：「金盞花有消炎抗菌和清熱降火的藥用價值，可治青春痘和痤瘡等。它的根部有行氣活血的作用，其花則可涼血止血，外用有消炎、抗敏、美白等美容功效。」《本草綱目》則指出，茉莉花可「作面脂頭澤，長髮潤燥香肌」，滋潤肌膚和護髮；槐花可潤膚和改善皮膚粗糙，保持皮膚光滑細膩和治療過敏性皮炎。

皮膚科專科醫生林嘉雯也補充，洋甘菊萃取具有消炎、殺菌、鎮定的作用，有助治暗瘡肌膚；玫瑰油有殺菌、鎮靜及滋潤皮膚的作用。效果溫和的花成分護膚品，兼具天然香氣，除美容外，同時也有治癒身心、紓緩壓力、提升睡眠質素等力量，難怪愛美之士一直對花着迷。

自製花成分護膚品 在家輕鬆養顏

坊間流行自製花成分護膚品，許素芳跟我們分享了一些簡單的方法，在家也可輕易以花御膚：「想護膚養顏的話，不妨一試玫瑰花面膜，取玫瑰花粉和珍珠粉各5克，加入適量蜜糖，均勻外敷面上10分鐘後以清水洗淨。想抗痘的話，不妨以金銀花露抗痘，取金銀花10克煲水濃煎，冷卻後沾濕化妝棉，外敷於痘痘之上約10分鐘。想美白、保濕和活血嫩膚的話，可試試玫瑰花浸浴，取20克玫瑰花粉，加入溫水浴缸。」相傳楊貴妃最愛在華清池內享受玫瑰花浸浴，以此放鬆和保養肌膚。不過，試做以上護膚術或試用花成分護膚品之前，最好也是先從小範圍開始試用。

初次小範圍塗用 測試敏感

對於以花御膚，坊間反應其實相當兩極：有人認為它可以紓緩肌膚，有人則認為會刺激皮膚，但背後的原因是什麼？許素芳表示，每個人的年齡、膚質和體質不同，加上季節和生活習慣差異，對護膚品的吸收和反應亦會有分別，使用效果亦會因人而異。草本配方雖然致敏性低，但易敏感人士在初次使用時仍要先在小範圍皮膚測試。林嘉雯也補充道，使用任何花護膚品前，也建議先自行做皮膚測試，可以在頸背，手臂內側等地方塗上小量護膚品，連續使用5天，如果沒有不良反應，才全面使用。如果使用護膚品後出現泛紅、乾燥、腫脹或痕癢，就應該立即停用，如情况嚴重應及早求醫。

配合內在調理 容光煥發

鮮花御膚功效天然強大，但也不代表它們是萬能。許素芳表示，要擁有光亮潤澤的柔嫩肌膚，還需配合適當的保養和內外調理，方能持久。中醫認為「有諸內，形於外」，皮膚狀况絕對跟內在健康有關，所以除了外用花成分護膚品外，也應根據個人體質，選擇合適的內服草本中藥調理身體，以達至容光煥發的最佳護膚效果；同時亦應少吃生冷、煎炸、辛辣、甜膩食物，避免暴飲暴食，以免傷害脾胃，造成面黃、暗啞、色斑和鬆弛等皮膚問題。林嘉雯也補充，一般人最大的謬誤是認為天然護膚品對皮膚是最好的，就一定沒有問題。其實天然與不天然，並不是重要的考慮。即使有機天然的一樣可以致敏，而且亦時不時發生，所以大家使用前也要先小心試用，看看它們是否真正適合自己。

■Profile

◆許素芳

註冊中醫、香港中文大學中醫學碩士。

◆林嘉雯

皮膚及性病科專科醫生，曾為中文大學醫學院榮譽助理教授。

文：Giselle Yeung

編輯：陳淑安

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