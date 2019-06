M.A.C 《阿拉丁》彩妝魔法

M.A.C推出以迪士尼《阿拉丁》電影為主題的「Disney's Aladdin collection by M.A.C」特別版彩妝及包裝!妝品披上佻皮亮色、閃魅金屬和中調啞緻質惑的唇妝、眼妝和臉頰色調,讓人恍似施展魔法色彩妝藝,品牌Senior Artist John Stapleton表示,「以Technakohl Liner inGraphblack勾勒煙熏眼妝的嫵媚,混合兩種Eye Shadow Times Nine palette的眼影色調是披上這些明亮珍珠調子的簡單手法。以Graphblack緊貼睫毛線描畫,然後在眼蓋和雙眼皮位置塗上深啡色眼影Abu!。以化妝掃於眼蓋中間塗上柔和的Eye Shadow Princess Jasmine」,唇色是Lipstick in Whole New World,表面塗上Lipglass in Diamond InThe Rough唇彩,給櫻唇一抹閃爍金粉,或以其他五款靈感來自Jasmine的眼影施展魔法。

參考價錢:

限量版唇膏 $175

限量版閃亮唇彩 $175

限量版多用途唇蜜 $240

限量版時尚古銅胭脂 $250

限量版9色眼影組合PRINCESS JASMINE $395

限量版亮色眼影粉 $235

限量版持色煙熏眼線筆 $175

網址:www.maccosmetics.com.hk

整理:劉卓嵐/黃廷希 thwong02@mingpao.com (圖片由相關機構提供)