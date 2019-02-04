Avene高效清爽零感防曬乳SPF50+ 全方位抗UVB、UVA

Avene推出高效清爽零感防曬乳SPF50+，其SunSitive Protection全效能抗曬複合配方、專利光穩定複合物，阻隔中和紫外線，預防黑色素形成，全方位對抗UVB、UVA。蘊含抗氧化組合Thialidine、維他命E原，瞬間防禦UV，提供抗氧化保護，抵擋自由基侵害，防止光老化。零感無重、輕盈乾爽、高效防水防汗、絲柔啞光霧面觸感、不黏膩、極速吸收汗水油脂。只使用4種防曬成分，減輕對海洋的負荷，不含有機矽及水溶性防曬劑。($280/50ml)

清爽防曬乳 SPF30 (零感) $260/50ml

便攜高效防曬乳 SPF50+ (零感) $195/30ml

高效清爽零感防曬乳SPF50+ (無香料) $280/50ml

高效抗氧防曬乳 SPF50+ (無白印) $340/100ml

幼兒高效防曬乳 SPF50+ (無白印) $340/100ml

幼兒高效防曬噴霧 SPF50+ (無白印) $390/200ml

查詢電話：2267 5600

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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