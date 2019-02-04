MAKE UP FOR EVER 無瑕原肌妝感

MAKE UP FOR EVER推出底妝好幫手，MIST & FIX水氧定妝噴霧及MATTE VELVET SKIN柔霧空氣粉底系列，為夏日靚妝準備無瑕底妝。

升級版MIST & FIX水氧定妝噴霧，配方含PVP有機聚合物，可在皮膚表面形成輕盈無痕保護膜，令妝容長效持久，加上蘊含金蓮花萃取物，其O2肌膚複合物可加強細胞氧合作用，增加肌膚細胞帶氧能力，從而提亮肌膚，同時內含紫球藻海洋多醣聚合物，可提升肌膚水分，助肌膚保持水潤。噴霧亦可用作日常補濕，助後續粉底更貼服，讓粉狀彩妝物更顯色、閃亮及持久。

MATTE VELVET SKIN柔霧空氣粉底系列可塑造高貼膚感妝效，打造中或高度遮瑕的妝容。系列中的柔霧空氣粉底液加入可吸走多餘油脂的粉狀配方，讓肌膚保持柔霧啞緻，柔滑折射粒子及合成雲母利用光學原理反射光線，發揮柔焦效果，修飾毛孔、油光及其他瑕疵，改善暗啞不均膚色，亦可保持原肌狀態，擺脫一般啞緻粉底因過厚而出現的面具妝感。粉底液同時含疏水色素分子，可增強色素粒子的粘膚能力，持久貼面，保持抗水抗汗、透氣、無重原肌妝感。

參考價錢：

MIST & FIX水氧定妝噴霧 $210/100ml、$75/30ml

MATTE VELVET SKIN柔霧空氣粉底液 $380

多功能美妝蛋 $130

查詢電話：2154 1151（銅鑼灣時代廣場專門店）

網址：www.makeupforever.com

整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）