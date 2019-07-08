綠色，是Gucci Flora Emerald Gardenia香氛的靈感之源。生氣勃勃如綠寶石的色調，令這款新香的氣息躍然眼前，展現出其清新花香家族一員的身分。香氖以柔和木香為基調，多種果香和花香層疊其上，調和成一款柔美、清透的綠色花香調香氛，靈感源於初夏清晨的那一個瞬間，果園中的果實掛滿露珠。由香梨、檸檬和西瓜調和而成的香氛前調清新而明快，中調則為梔子花、素馨花、蓮花等迷人的水生花香調。香氣四溢的果香與花香混合交融，柔和地加疊在由檀香木和雪松木組成的鮮明木香之上，最後以天鵝絨般的麝香作完美的結尾。

香氛包裝上的寶石色調圖案彰顯鮮明的現代感，瓶身則是柔和綠調，沿用經典FLORA Gardenia的六邊形設計，綠色玻璃上鐫刻窄身黑色的Gucci字體，並配以精緻的黑色蝴蝶結裝飾。香氛包裝盒上印有1966年為摩納哥王妃Grace Kelly首創的經典花卉和昆蟲圖案，底色為明亮生動的綠寶石色調。

參考價錢：$680/50ml

查詢電話：2831 3908（銅鑼灣崇光百貨專櫃）

整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）