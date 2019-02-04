每個人對底妝美肌都有不同要求，自然透亮、啞緻柔滑、持久水漾，因此要選對適合自己的底妝產品。RMK底妝陣容包括多款隔離霜及粉底液，可滿足不同膚質或妝效需要。

底妝要求

自然透亮：水漾隔離霜 + 絲絹粉底液

防曬水漾：長效防曬隔離霜 + 防曬水漾粉底液

半啞緻無重遮瑕：柔滑隔離霜 + 水凝柔光粉底霜

參考價錢：

水漾隔離霜 Make Up Base $340/30ml

柔滑隔離霜SPF14 PA++ Creamy Polished Base N $320/30g

長效防曬隔離霜 SPF45 PA++++ Long Lasting UV $320/30ml

絲絹粉底液 SPF14 PA++ Liquid Foundation $380/30ml

水凝柔光粉底霜 SPF24 PA++ Gel Creamy Foundation $480/30g

防曬水漾粉底液 SPF50+ PA+++ UV Liquid Foundation $380/30ml

查詢電話：2865 0941

銷售點：崇光百貨、FACESSS、Beauty Avenue

網址：rmk.com.hk

整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）