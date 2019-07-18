Beauty：「果」真美顏有術

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【明報專訊】水果是炎夏的消暑良品，但原來不單身體要解渴，肌膚也需要「吃」水果滋養！無論塗水果護膚品，又或進食水果，都是炎夏美肌的不二法則。今次我們請來中、西醫分析水果御膚術，令肌膚由內而外都可以降溫，像水果一樣時刻保持水潤飽滿！

提起水果護膚，不少人也會聯想一系列耳熟能詳的方程式：檸檬有助美白、緊致肌膚；草莓具有去油、潔膚的作用；還有近年「超級食物」香蕉也成為護膚品重要成分，據說有抗氧化功效，有助增強肌膚彈性。但從中醫及西醫的專業角度來說，以水果護膚究竟是怎麼一回事？

提起適合炎夏的水果護膚術，皮膚科專科醫生林嘉雯提出了「果酸」，即由果汁提煉的成分，包括甘醇酸、乳酸、蘋果酸、檸檬酸、杏仁酸等。「已有很多研究顯示果酸對皮膚有好處。使用果酸，可以去除皮膚老化的角質，刺激皮膚新陳代謝，使皮膚細胞再生，令肌膚平滑細緻。」

果酸美白淡斑 除老化角質

林嘉雯表示：「首先，果酸有助抗衰老，促進肌膚新陳代謝，刺激更多膠原蛋白，令肌膚細緻有彈性。而且，它更有美白淡斑、改善粉刺暗瘡、加強保濕、改善護膚品吸收力等功能。」所以要數炎夏水果護膚，林嘉雯認為果酸最有用。

但果酸護膚聽起來好像會刺激皮膚，林嘉雯認為這是大眾對果酸的誤解：「一般人以為使用果酸成分會令皮膚變薄，但其實現在已有很多研究發現，果酸能促進皮膚新陳代謝，長期使用可令皮膚增厚，變得年輕。」

按膚質選擇 敏感肌慎用

不過，林嘉雯強調使用果酸必須按個人膚質選擇：「其實果酸成分有多種不同類型，如之前提到的甘醇酸、乳酸、蘋果酸、檸檬酸、杏仁酸，當中甘醇酸粒子最小，適合較油性及不敏感皮膚；而粒子大一點的乳酸，吸水力較強，比較適合乾性及敏感肌膚。」有一點要注意的是，敏感肌膚使用果酸前必須諮詢醫生意見，否則有可能刺激皮膚及引起過敏發炎。

從中醫角度來看，水果護膚不只局限於外用。中醫桂綺樺說：「中醫認為『有諸內，形諸外』，皮膚狀况與身體內在健康有關。所以除了外用護膚品，也建議根據個人體質，依中醫的建議調理身體，以達至最佳護膚效果。」就如香港夏日炎熱兼暑濕，人們容易遭濕熱之邪侵襲，導致油脂分泌增加而堵塞毛孔，使人滿面油光，出現粉刺、暗瘡和發炎的情况。因此，桂綺樺建議夏天應吃清熱消暑的新鮮水果，如西瓜、火龍果、山竹、雪梨等。這些水果可清熱消暑，又含多種豐富維他命，有很好的護膚功效。

寒底熱底 吃不同水果調理

除了以上所述的水果，桂綺樺更特別分享枇杷、桑椹和柚子的美容魔法：「《本草綱目》記載『枇杷能潤五臟，滋心肺』，中醫認為『肺主皮毛』，枇杷能潤肺、生津清熱，所以有保持皮膚細膩和潤澤作用，有助改善肺熱引起的暗瘡和其他皮膚問題。桑椹是水果又是中藥，能滋補肝腎、烏髮明目，並有補血養顏之功效；它可以改善面色發黃、憔悴，使皮膚白嫩紅潤有光澤。柚子則富含維他命C，可以抗氧化、防止色素沉澱、保濕美白，同時具通便功效，有助排毒瘦身。」

雖說大多水果對身體和皮膚有益，但每個人的體質都不同，進食前要多加留意。例如體質屬於熱底的人士，多有面油過多、粉刺暗瘡、便秘口氣等問題；可吃平性或寒涼性的水果如西瓜、火龍果、山竹、雪梨、枇杷、奇異果、香蕉等，以改善體質。而屬於寒底的人士，多有手腳冰凍、神疲乏力、面色灰暗、皮膚乾燥等問題，比較適合吃平性或溫熱性的水果，如荔枝、櫻桃、龍眼等，以促進氣血運行、溫化水濕。

說到外用的水果護膚品，桂綺樺認為最重要是避免當中成分會刺激皮膚引起過敏：「例如檸檬含有光敏性物質的汁液，在接觸皮膚後，會令皮膚較易吸收紫外線，容易引發光敏性皮炎，得不償失。尤其是敏感肌，應選用成分天然、刺激度低的護膚品，以免加重敏感情况。使用新護膚品前，可先在小範圍皮膚測試。」

按個人肌膚狀况和體質細心選擇「果」系護膚術 ，內外兼備，才可讓肌膚散發出水潤、健康的光澤！

■ Profile

林嘉雯 - 皮膚及性病科專科醫生，曾為中文大學醫學院榮譽助理教授。

桂綺樺 - 註冊中醫、香港中文大學中醫學碩士。

文：Giselle Yeung

編輯/梁小玲

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