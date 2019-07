Beauty：對抗高溫潮濕 精明補妝 靚足全日

Make Up For Ever水氧定妝噴霧:全新升級配方蘊含金蓮花萃取物,據稱能令肌膚保持水潤,粉底更貼面,擊退浮妝問題,升級配方含有PVP有機聚合物,能於皮膚表面形成輕盈無痕保護膜。$210/100ml(品牌提供)

【明報專訊】早上花1個小時精心化好的妝容,在盛夏的天氣下,可能不夠5分鐘已溶化得面目全非。香港的夏天不只高溫難耐,加上陣雨潮濕,不少女生每天都經歷浮粉、泛油、溶眼線等煩惱,補妝幾乎是無可避免的事,但補妝有時比起上妝更講技巧,一不小心會由補妝變補「髒」,兩位專業化妝師分享能一整天持續保持乾淨輕透的妝容技巧。

急救底妝 粉底小量多輕印

炎炎夏日,無論你所用的化妝品如何標榜防水持久,但高溫令油脂大量增生,伴隨着汗水,妝容難免會溶化。專業化妝師Lauren Lee指出,夏日脫妝,底妝會是首當其衝,尤其是毛孔比較粗大的T-zone、鼻翼位更容易出油,加上不斷流汗的髮線位置,會出現粉底班駁、浮粉等尷尬情况。她建議補妝最重要是先清理好殘妝,夏日可隨身攜帶補濕噴霧、海綿和面紙作補妝裝備,先用面紙輕輕按壓鼻翼兩側、額頭、面頰等容易或已經出油的部位,然後用補濕噴霧均勻噴全面,不僅能即時為肌膚降溫,更可令面上的殘妝容易推勻,再配合乾淨海棉將脫妝部位輕輕印壓推勻,能同時吸收多餘的油脂,當將底妝清理到乾淨平滑後,補上的妝才能更持久。Lauren提議可根據膚質使用不同的粉底補妝,油性肌膚可用粉餅,而乾性肌膚則可用BB Cushion,補上的妝才能更持久,上粉底時可小量多次、輕印地補妝,就能保持妝容清透如新。

殘妝未印乾 愈補愈「髒」

那麼為什麼不少人補妝會愈補愈「髒」呢?Lauren表示最常見是殘妝還未印乾清理,就真接用粉餅不斷印,當粉餅遇上濕氣和油脂時,只會令底妝更厚重,出現一塊塊不平整的感覺。其次是用面油紙吸盡面上油分後,卻沒有噴上任何補濕噴霧,就在面部印上厚厚的粉餅,反而會因面部太乾導致底妝龜裂。另外,補妝時亦須注意衛生,粉撲和海綿最少一周清洗一次,否則在吸收大量油脂和汗水後,間接成為細菌滋生的溫牀,直接接觸到皮膚時容易滋生粉刺暗瘡,同時影響上妝,底妝看來便會變得髒髒。

防溶秘訣 持久眼妝

除了粉底之外,眼線、眼影溶成一團亦是炎夏常見的妝容煩惱,化妝師Deep Choi表示要找到防水防汗的眼線產品的確不容易,夏天上眼妝時更需留意打底工夫,可先塗上具持妝功效的eye base,因眼皮一般容易泛油,此類產品有助控油,保持眼皮平滑乾爽,至於眼線方面選用眼線膠和眼線液,比起一般眼線筆更能對抗暈染,Deep更分享完妝時可加入一個小動作:為面部上完碎粉後,順帶輕掃一下眼角、眼皮位,剩餘的碎粉能讓眼妝保持乾爽,不易溶妝。

若眼線或眼影仍是不慎暈染,其防水質地更是難以清理,Deep建議此時可用一支棉花棒,沾一點眼霜,因為當中的油分能輕易推走溶掉的眼妝,然後再在眼周印上遮瑕膏,補上眼線即可,最後在眼皮掃上碎粉,可以讓眼妝更持久。

■ Profile

.Lauren Lee - 從事專業化妝師工作13年,活躍於各大媒體,化妝風格大膽創新,擅長勾畫輪廓,合作品牌包括Cle de Peau、Nars、MAC、Too Face等。

.Deep Choi - 活躍於各大雜誌媒體,經常與各大時裝和珠寶品牌單位合作,並為發布會擔任大會化妝。

文:Elly Lai

編輯/陳玥玲

電郵/lifestyle@mingpao.com

