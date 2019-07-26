Dior 女強人Power Look

今個秋季，Dior以Power Look彩妝系列描繪睿智卓見的女性形象。（圖片由相關機構提供）

今個秋季，Dior彩妝創作及形象總監Peter Philips以Power Look彩妝系列描繪睿智卓見的女性形象，讓女強人盡情配襯玩味彩妝之餘，亦不失穩重。

型格的眼妝從街頭文化擷取靈感，五色眼影讓人以色彩展現個性，締造懾人心魄的眼神。#977 Glorif-eye以天藍色結合洋溢都市氣息的混凝土灰色、煙熏紫色與礦物灰褐色，恍如天際線與地平線互相映襯；#517 Intensif-eye散發暖和氣息，將一系列原始色調如炭灰色、酒紅色與古銅色等巧妙碰撞，配襯中央高傲的黃色，躍現大都會的活力節奏。配合專業後台單色眼影液，霜狀眼影簡單易用，用作眼線同樣出色。

（2019年8月1日推出）

參考價錢：

五色眼影 $560

傲姿胭脂 $400

專業後台單色眼影液 $270

專業防水眼線筆 $210

鏡光誘惑豐盈唇釉 $300

傲姿啞緻唇膏筆 $280

傲姿絲緞唇膏 $300

美妝甲油 $210

輕透注氧啞緻礦物粉餅 $440

Instagram：www.instagram.com/diormakeup

整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）