Miu Miu Twist 漫不經心的誘惑

Miu Miu girl精神，是做一個不做作的知性女生，beMiused而不沉悶，今次推出的Miu Miu Twist香氛，為她注入新能量。Miu Miu Twist香氣深邃而漫不經心，似是端莊卻又誘惑無比，香氛以綠佛手柑及蘋果花的鮮明活力香氣為開端，迎接雪松木濃郁的基調，以及由調香師 Daniela Andrier 發明的粉紅琥珀的新香調。充滿層次的木香，讓人聯想起清爽空氣中飄來的烤甘蔗香味，又像在莊嚴肅穆的場合傳來一串銀鈴般的「Miusical」笑聲。

香水瓶是品牌標誌性的matelassé 絎縫皮革，猶如Twisted一樣變身，對比效果強烈。瓶蓋下方繫着品牌金色吊飾，糅合現代藝術特質及華麗優雅風格，鑲嵌玻璃底座亦為香氛瓶添視覺效果。

參考價錢：

Miu Miu Twist香氛噴霧 $580/30ml、$800/50ml、$1020/100ml

Miu Miu Twist身體潤膚乳液 $510/200ml

Miu Miu Twist沐浴啫喱 $420/200ml

銷售點：Beauty Avenue朗豪坊、Facesss 海港城、崇光百貨銅鑼灣店、永安百貨彌敦道店

整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）