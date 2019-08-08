纖體攻略 K.O.脂肪橙皮紋

【明報專訊】夏天是背心短褲出動的時間，不少女士視瘦身減肥為首要任務，其實只要配合按摩、伸展運動及纖體產品，再頑固的脂肪及橙皮紋也能有效改善。

伸展 + 按摩 提升手臂線條

一雙緊致而充滿線條感的手臂，令人看起來更纖瘦。不過，手臂卻是最易變胖及鬆弛的部位，勤做伸展及按摩才可保持完美的手臂曲線。使用具有緊致效果的纖體產品時，可配合按摩，將手臂內積聚的毒素排走。先從手臂外側向肩部方向按摩，再由肩部內側向手腕方向按摩，雙手交替做，每次15分鐘，配合按摩油效果更佳；將10毫升榛果精華混合3滴月桂精油及3滴葡萄柚精油，能加速脂肪代謝、預防肌肉軟化及排走毒素，重塑手臂線條。資深瑜伽導師Anta Hui指出：「比起腹部及腿部，手臂的活動量較少，容易令淋巴及血液循環減慢，導致脂肪堆積、肌肉繃緊、水分滯留及毒素積聚，手臂內側及外側因而不斷變胖。起牀時先做『伸懶腰』動作，能有效緊致手臂。首先十指交叉，手心向前，雙臂用力向前推至完全伸直，維持10秒，再向上方重複動作，然後用右手握着左手手腕，向右肩方向拉直，維持10秒，換手重複動作，可改善手臂內外側的鬆弛問題。」

識坐識行 趕走「非脂肪」肚腩

除手臂之外，若想減去肚腩，並不一定需要節食，腹部線條走樣的原因很多，Anta Hui表示：「如長期坐着，加上坐立姿勢不正確，會引致盆骨前傾，導致腰腹部肌肉凸出，形成『非脂肪』型肚腩，正確的坐姿及走路姿態能有效改善肚腩。走路時，上半身要保持筆直、抬起頭、兩肩微微向後伸展，確保脊椎骨挺直，可漸漸拉長骨頭周圍的韌帶，收緊腹部肌肉，從而令腰部顯得更修長。」

忌翹腳 溫水浸泡按壓美腿

經常翹腳會令小腿變粗，因為當雙腳翹着時，腿部的血液及淋巴循環會受到阻礙，導致浮腫、脂肪增厚及肌肉僵硬，造成大腿鬆弛、小腿粗實的後果。除了改掉翹腳的壞習慣，還要多走動，如果工作需要長時間坐着不動，可偶爾原地抬腳1分鐘，有助燃燒腿部脂肪。另外，每天以溫水泡腳，用具有紓緩效果的按摩油按壓腿部，也可暢通淋巴，防止脂肪積聚。

除了局部肥胖，橙皮紋亦是不少女性常見的煩惱，這不單是肥胖的人才有的問題。註冊西醫麥皚淇指出：「橙皮紋是因為脂肪局部囤積而形成，任何身形的人士均可能出現橙皮紋，常見的部位包括大腿及臀部。當身體微循環減慢、局部脂肪囤積、突然的體重變化（增加或減少）、皮膚鬆弛老化、懷孕、荷爾蒙影響，都會使皮下脂肪肥大、增生並壓向真皮層，皮膚的表面便會出現凹凸不平的橙皮紋。」

至於為何橙皮紋多見於女性身上？麥皚淇表示：「橙皮紋彷佛是女性的專利，原因在於兩性身體及皮膚結構上的差異。首先，女性的雌激素容易使脂肪積聚，懷孕時體重及荷爾蒙變化，微循環不良，均是導致橙皮紋的原因。而兩性皮膚上的結構差異則是另一主要原因。男士的皮膚，膠原蛋白纖維是以X形排列，縱橫交錯的把真皮層及皮下組織連結在一起；而女士的膠原蛋白纖維則是垂直的把真皮層及皮下組織連結；每當皮下脂肪肥大或堆積，女士的皮下脂肪會較容易壓向真皮層，形成橙皮紋。」

橙皮紋非肥人專利 運動消脂減淡

究竟如何才可減淡橙皮紋？麥皚淇認為預防勝於治療，「保持恆常運動的習慣，特別是大腿及臀部的伸展運動及肌肉訓練，均有效預防橙皮紋。飲食上當然以健康為主，盡量少吃高脂高油高鹽的食物，以防脂肪囤積及影響微循環；多攝取優質的蛋白質及奧米加3，可延緩皮膚衰老及預防橙皮紋」。而對於已經形成的橙皮紋，要減淡就必須消脂、收緊皮膚及修復膠原蛋白纖維，她指出：「市面聲稱可減淡橙皮紋的產品，除了滋潤保濕的效果外，沒有特別大的作用。真正有效方法，包括每星期兩次的大腿及臀部伸展運動及肌肉訓練，或是近年十分流行的HIIT高強度間歇訓練，均可幫助消脂及收緊皮膚，減淡橙皮紋。」

■Profile

麥皚淇

註冊西醫/普通科醫生，先後於新加坡、美國、台灣等地深造醫學美容之療法，不時受邀參與世界各地的國際醫美會議，積極參加學術研討。

Anta Hui

註冊500小時瑜伽教練，先後於香港、泰國及峇里等地進修瑜伽，練習超過10年，教授瑜伽6年，致力推廣瑜伽身心靈等活動。

查詢：Apivita 2530 3288 / Clarins 3105 1725 / Melvita 2317 1055 / ReFa 3695 3110 / 莎莎2505 5023

文：Tiffany N.

編輯：梁小玲

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