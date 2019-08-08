Miller Harris 英倫香韻

英倫高級訂製香氛品牌Miller Harris從生活上較不起眼的細節獲取靈感，選取來自大自然的珍貴材料，將色彩和生命糅合進經典調香師的藝術中。

品牌每家商店都有一個「繆斯」，今次於海港城港威商場開設的首間香港專門店中，就以「The Fashionista 時尚達人」作為繆斯，展示高級訂制和時尚達人的概念。

參考價錢：

Forage系列 – HIDDEN $980/50ml、$1445/100ml

Forage系列 – LOST $980/50ml、$1445/100ml

Forage系列 – WANDER $980/50ml、$1445/100ml

Urban Story系列 – SCHERZO $980/50ml、$1445/100ml

Urban Story系列 – TENDER $980/50ml、$1445/100ml

Classic Collection – TEA TONIQUE $775/50ml、$1080/100ml

Classic Collection – ROSE SILENCE $775/50ml、$1080/100ml

Colour Collection – VIOLET IDA $775/50ml、$1080/100ml

Colour Collection – POWDERED VEIL $775/50ml、$1080/100ml

Colour Collection – PEAU SANTAL $775/50ml、$1080/100ml

查詢電話：2110 4425

銷售點：尖沙嘴海港城港威商場二層2406號舖

網址：www.millerharris.com

整理：黃廷希 thwong02@mingpao.com （圖片由相關機構提供）