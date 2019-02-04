L'OCCITANE潔面系列 天然溫和 卸妝潔淨

L'OCCITANE潔面產品，蘊含普羅旺斯或法國南部水果和植物精華，在三款配方中發揮獨特護膚功效。百里香和青瓜帶來純淨清新感；有機蜂蜜和無花果令肌膚幼滑；蠟菊和金盞花令肌膚柔嫩舒適。

青瓜清爽潔膚水──具水感、啫喱質地，可溫和卸除面部及眼唇的防水化妝品，清除肌膚表面雜質。清爽、保濕、淨化。($190)

無花果全效洗面皂──加一點水揉搓，固體的粉紅色香皂立即產生柔和、雪白、乳霜般的泡沫，潔淨肌膚，用後感覺幼滑。不含棕櫚油。($150)

無花果全效卸妝潔面乳──豐凝柔潤的潔面乳，質地如絲般柔滑，能溫和卸除防水妝容和去除肌膚雜質。($190)

無花果全效泡沫潔面奶──牛奶般軟滑的乳霜，與水混合後，變成軟綿綿的芳香泡沫，溫和潔淨肌膚，去除肌膚雜質和殘餘化妝品，令肌膚輕軟幼滑。($190)

金盞花輕柔卸妝潔面油──絲般幼滑的卸妝油加水乳化後，不但非常溫和，而且能輕易卸除彩妝和肌膚表面雜質，用後肌膚份外柔嫩。($190)

金盞花輕柔眼唇卸妝液──配方溫和舒適，能輕易卸除防水化妝品和雜質，用後肌膚潔淨無瑕。($190)

查詢電話：22899 4100

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com （圖片由相關機構提供）