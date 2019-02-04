VALMONT冰凝系列底妝 打造明亮無瑕臉蛋

VALMONT珍品l'Elixir des Glaciers冰凝系列，注入三離子複合DNA成分以加強DNA細胞的活膚力量，更加添多種成分，極緻提升護膚效果，賦予肌膚光澤及抗衰老。現推出兩款底妝新品──Poudre de Teint Precieuse冰凝霜滑粉餅、Teint Majestueux冰凝御蜜柔亮粉底霜，從肌膚中煥發出最原始光采。

冰凝霜滑粉餅──鵝絨般細滑觸感，可重塑出明亮光澤妝容，明顯遮蓋臉上瑕疵。細緻的粉末有效撫平肌膚表面，同時塑造出自然膚色，重拾完美膚質。主要活性成分：多重柔焦礦物色素，提供完美的光線反射，完美覆蓋毛細及細紋等瑕疵，令肌膚看起來更加柔滑；橄欖魚鯊烷，與肌膚極其相容，容易融入肌膚保濕，使用後不會乾燥繃緊。($1380，推出日期：2019年9月)

冰凝御蜜柔亮粉底霜──結合冰凝系列及御蜜護膚品的珍貴配方，將蜂蜜營養價值，與VALMONT獨有抗衰老成分結合，賦予肌膚前所未有的亮澤光采。無論是白天自然無瑕底妝，或是晚上約會的細緻持久底妝，都適用。主要活性成分：御蜜配方 (蘊含蜜糖、蜂膠及蜂皇漿)，不添加任何化學成分，滋養、紓緩及修護肌膚；三離子DNA，10,000倍超強鎖水力，活躍肌膚細胞優質更生周期，令肌膚恢復生氣，重現健康光澤；RNA微脂囊，增強DNA的功效，刺激皮膚癒合機制；光線折射粒子，特別採用半月形狀的粒子，能夠多方向折射光線，製造出柔焦效果，完美遮蓋臉上細紋、皺紋等瑕疵，令膚色變得更明亮無瑕。($1,650，推出日期：2019年9月)

查詢電話：2972 7868

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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