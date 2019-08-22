Beauty：從根源入手 油脂 bye bye!

Giorgio Armani 雪凝光完美持妝乳：糅合創新的雪凝光亮肌配方，具親脂與抗水雙重特性，據稱有助吸收油脂、抵禦汗水及調節肌膚表層的水脂平衡，特別針對眼瞼、鼻翼、下巴、前額等容易泛油及毛孔粗大的部位而設。$560/ 30ml​​（品牌提供）

Clarins​毛孔瞬效緊緻精華：據稱​有助緊緻毛孔及清除污垢死皮外，配方中的有機草莓樹漿果萃取（Organic Strawberry Tree Fruit Extract）能降低皮脂腺的分泌，減低毛孔因油脂而變得粗大的機會。$480/30ml（品牌提供）

Curel​深層控油保濕啫喱：蘊含專利肌底控油因子，據稱有效從肌膚底層減少油脂分泌；水凝啫喱質地，能深入滲透至角質層，更容易被肌膚吸收，有效預防黑頭及粉刺，避免油分因pH值過高而變成刺激物及引起敏感。$180/120ml​（品牌提供）

LG Pra.L超聲波潔面儀：震動矽膠刷頭通過國際生物相容性測試（ISO 10993），觸感輕柔，聲稱可徹底深層清潔同時減低對皮膚的刺激。兩種不同長度及粗度刷毛，以內密外疏螺旋形排列，配合超聲波以每秒37萬次震動穿透皮膚深層，據稱可帶走死皮細胞及收細毛孔，每次潔面只需70秒。​$1290（品牌提供）

【明報專訊】夏日油脂分泌過多，容易堵塞毛孔，令細菌繁殖，引起發炎甚至形成暗瘡。要擺脫暗瘡困擾，就要從根源開始抑制過量油脂分泌，令皮膚保持水油平衡。

夏天炎熱潮濕的天氣，皮膚容易出油，而面部油脂分泌不平衡是先天的皮膚結構所致。油分的作用是保護肌膚，當皮膚乾燥時，毛孔便會產生油分滋潤肌膚，但當此機制失衡，又或是皮膚過度乾燥，刺激毛孔過量分泌油脂，便會造成黑頭及暗瘡等問題。陳厚毅醫生表示：「油性膚質比較容易出油，但其他膚質也有機會出油，原因可能是休息不足、吃了辛辣等刺激性食物、炎熱天氣、壓力大、青春期或女性經期前，令荷爾蒙變化，影響油脂分泌平衡，導致油脂分泌變得異常旺盛及出現油脂粒，過多油脂粒會引致暗瘡及毛囊炎，如果處理不善，更有可能留下疤痕。」

控油基本功：從潔面做起

如何控制油脂分泌過多的情况？潔面是最基本的步驟。皮膚表面的污垢與老化角質，都會令毛孔閉塞，影響水油平衡，刺激油脂分泌，可用含有0.5%至2%的果酸（PHA）、Fluidactiv或水楊酸（BHA）的潔面產品徹底清除及溶解面上的污垢。要留意的是，潔面次數並非愈多愈好，過度潔面反而會把油分清理得太乾淨，令皮膚收到錯誤信號，認為肌膚太乾燥而加速分泌油脂，導致皮膚愈洗愈油。每天早晚潔面已經足夠維持皮膚的水油平衡狀態。另外，每周使用兩至三次潔面儀器或敷一至兩次含乳糖酸、葡萄糖酸企高嶺土成分的深層清潔面膜，能清除毛孔內的油脂和表面的老廢角質，暢通毛孔，令面部保持清爽。

陳厚毅指出：「如果皮膚油分分泌過多，最好先找醫生診斷，找出原因對症下藥。否則有可能誤以為自己油性皮膚，而用了過量的控油產品，令皮膚變得更乾，甚至出現濕疹或皮膚敏感的情况。」

油性膚質 先補濕再保濕

油性膚質的人應使用質地清爽、不含油分的乳液，或具備調節油脂分泌功效的產品，例如維他命B5、海藻精華等成分，幫助皮膚回復水油平衡，亦要同時注意保濕，日常的保濕護理應分為兩部分。首先是「補濕」，選用一些水狀或乳液，例如含有透明質酸的護膚品來補充肌膚流失了的水分，之後才「保濕」，即以一些較厚身的面霜和潤膚膏緊緊鎖住補充了的水分，保持肌膚濕潤。雖然酒精成分能暫時令皮膚乾爽，但亦會將表皮的水分蒸發掉，造成缺水，分泌更多油脂，建議少用為妙；而經常處於發炎狀態的暗瘡膚質，可選用維他命B群中的B3（Niacinamide）、B6（Pyridoxine），發揮較理想的控油消炎效果。

背部的皮脂線分泌非常旺盛，角質層比面部皮膚的更為肥厚，當油脂分泌阻塞毛孔時，便會造成分泌物難以排出，形成「閉鎖粉刺」。消除背部痘痘的訣竅，其實和對抗油性肌膚大同小異，方式都是抑制油脂分泌和保持毛孔通暢。面部使用的控油、水楊酸等針對痘痘的護膚品也可用於背部，如果想美背不求人，可將消炎爽膚水浸濕化妝棉，利用橡筋把化妝棉固定在毛刷上，便可輕鬆護理背部。

一些生活上的小習慣也會在不知不覺中加劇油脂分泌，若能正視這些壞習慣，便可減少油脂分泌過多和隨之而來的粉刺及暗瘡問題。例如牛奶中的賀爾蒙激發人體內男性賀爾蒙（androgens），此賀爾蒙會促使皮脂分泌油分，有機會誘發暗瘡，減少飲用牛奶，或有助減輕油脂問題。

如化妝品停留在皮膚上一整夜，油脂會積聚造成毛孔阻塞，助長暗瘡，所以每晚必須使用卸妝產品及潔面乳進行雙重潔膚程序，並定期清洗化妝掃，避免化妝工具把殘餘彩妝帶到皮膚，堵塞毛孔或引起細菌感染。當肌膚油脂分泌過盛，經過觸碰，更易受細菌感染。平日經常將面部貼着手提電話，電話的熱力、與皮膚摩擦，亦會刺激暗瘡生長。除了經常清潔手提電話表面，還可在患處貼上暗瘡貼作隔離，或轉用免提通話，減少摩擦。

水楊酸溶解油脂清黑頭

當囤積在鼻尖的油脂經過氧化，會形成礙眼的黑頭。擠黑頭會破壞皮膚組織及擴大毛孔，並非清除黑頭的好方法，應該在黑頭位置塗上水楊酸精華，因水楊酸具有油溶性特質，能滲入皮脂腺毛囊，溶解油脂，疏通毛孔。持之以恆地使用，黑頭便能輕易地從毛孔裏排出。

溶妝是不少油性皮膚的女生的最大煩惱，究竟怎樣才能令妝容效果更持久​？​專業化妝造形師Cac Leung指出：「皮膚油分很容易令化妝品分解，所以要選擇質地比較透薄的粉底，以及避免使用質地較厚及較油的霜狀眼影及胭脂。化妝前先塗上保濕產品打底，甚至在上妝前一小時敷上保濕面膜，讓皮膚由底層開始補充水分，最重要是在上妝前塗上具有控油功效的底霜。塗上粉底後，要再掃上碎粉定妝，令底妝更持久，不易溶掉。」如果上妝後皮膚出油的話，Cac Leung亦有急救建議：「隨身帶備一支花水噴霧，先用乾紙巾輕輕印走多餘油分，再薄薄噴一層橙花水或玫瑰花水，輕拍面部，可持續為皮膚保濕，保持水油平衡，從而減少出油情况。」

■ Profile

．陳厚毅：皮膚及性病科專科醫生、醫院管理局榮譽皮膚科顧問醫生及香港中文大學醫學院榮譽臨牀助理教授、香港醫學組織聯會會董。

．Cac Leung：專業化妝造型師，畢業於American College of Art，作品活躍於雜誌與廣告，與各大時裝品牌合作無間。曾擔任Ines De La Fressange及Gaspard Ullie等名模明星的化妝師。

文：Tiffany N.

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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