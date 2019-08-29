Beauty：配合陰陽五行 找到自己的命運香氣

據Moon表示，屬土的Happiness Booster在中外市場都是最熱賣產品，混合芒果、蜜桃、蘋果、玫瑰、橡木苔香味，據稱能強化用家的包容度、信任度及中庸溫和的能量。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】韓風盛行，從戲劇、飲食、音樂、彩妝、保養都一一影響全世界的潮流文化，最近舉行的第6屆香港貿發局美與健生活博覽，就吸引大批韓國品牌訪港，當中又以首次參展的Optatum至為特別，大玩個人化的「本命之香」為噱頭，相信能吸引一眾對命理、星相尤其着迷的女士青睞。

從手機配飾生意轉行做美妝

Optatum由Sungmoon-seol（Moon）成立，短短18個月已衝出韓國進軍亞洲市場，除了在中國青島設有海外分店外，亦獲日本家品百貨Franc Franc邀請加盟，於日本120家店舖上架，未來亦將陸續進軍新加坡、香港、美國等地。歸根究柢，Optatum的成功有賴於眼前這個韓國大叔對營運及市場學的精準計算，創立Optatum以前，他可是個對美妝行業一無所知的門外漢。「我從前做手機配飾生意，與美妝行業可謂風馬牛不相及，後來當我想創立另一盤生意時，我在想有哪一樣物件能多年來都屹立不倒，備受人們喜歡呢？後來我想到香水從古埃及時期已經開始，經過多年以後，人們還是對香氣深深着迷，它的可持續性有目共睹，於是就開始了Optatum。」

Moon認為市面上的香水產品林林總總，選擇適合自己的香水總是叫人頭痛，所以在創立品牌之初就認定要以「本命香水」作目標，希望每個人都找到一種專屬自己的命運香氣，透過香味牽動人心。

不同材料香味顏色 與用家本命理作調和

受中國傳統文化影響，韓國也有陰陽五行的概念，在韓藥或飲食中最為常見。Moon以此作為起點，創立大玩五行元素的精品香水，「韓國文化推崇從飲食中調整體內陰陽五行的平衡以維持健康，Optatum同樣希望透過材料、香味、顏色等元素的屬性，與用家命理調和，以達至氣場、能量與情緒的平衡。簡單如材料的顏色，如白青黑紅黃，正好代表五行中的『金、木、水、火、土』。用家只要在官方網站上登入Find Your Scent服務，並輸入名字、性別、出生日期等資料，即會根據東方的陰陽五行學說，計算出專屬於你的『命運之香』。」Optatum共推出10款香味，每個屬性分別配有濃香及清新版本，項目選擇非常簡潔，正好解決女士們三心兩意的選擇困難症。

完美主義者 對美的執著與追求

韓國人愛美是人所共知，在Moon眼中他們更是完美主義者。「時裝、化妝品、護膚品、甚至整形的盛行，無一不證明他們對美的執著與追求。在韓國，就算男人擁有10支以上的香水也是件很普遍的事，大家都會隨心情或打扮每日替換，而且喜歡無時無刻都被香氣包圍，所以推出香水後，顧客均反映希望能擁有更多不同類型的產品，於是我們也因應推出家居及汽車香薰、護手霜、沐浴皂等，來年亦將會推出護膚品，希望藉着不同產品讓顧客體驗五行之美。」

文：Mike Lai

編輯/陳淑安

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