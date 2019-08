next

【明報專訊】「Beauty is more than skin deep」,從內到外細意保養,才能真正成就美麗。

Caudalie品牌創辦人從家族的葡萄園開始,研發出對抗衰老的產品,其獨家專利成分葡萄藤白藜蘆醇有別於市面上維他命A衍生物等刺激性成分,據稱性質更溫和、天然。

專利複合物促進透明質酸

品牌與哈佛醫學院共同合作,研發的專利複合物,被證實會和微透明質酸複合物產生協同效應,有助促進透明質酸的抗衰老效果。為了令女士能全面抗衰老保養,Caudalie更研發出100%天然純素的葡萄籽白藜蘆醇抗氧美肌膠囊,據稱是市面上唯一兼具擁有抗皺功效的白藜蘆醇及抗氧的葡萄籽多酚之美肌補充品,外敷內服,雙管齊下,可會塑造出內外兼備的美麗肌膚?

文:Mike Lai

