Editor's Picks：「走杯」歎靚啡

【明報專訊】為了環保，現今大家都開始習慣走飲管，但其實走紙杯也相當重要。根據Smiley Planet的統計，香港人每日平均消耗約210萬個紙杯，每年更有超過7.6億個紙杯被棄置，數字相當可怕！但更可怕的是，因紙杯添加了防水塗層，不能被歸納為紙類，香港亦沒有機制將之妥善回收處理，所以每日仍有大量紙杯被送往堆填區。

想出分力改變生態，不如今日開始也「走杯」。Lush最近為慶祝K11 MUSEA新店開幕，跟細味公平及Oatly合辦#CarrytheCup「走杯」咖啡站，顧客只需自攜環保杯來到Lush K11 MUSEA分店的「走杯」咖啡站，即可免費換領一杯純素咖啡或茶。純素咖啡採用來自剛果、哥倫比亞及巴布亞新幾內亞的公平貿易有機咖啡豆，加入100%北歐燕麥製成的Oatly燕麥奶冲製，大家可於指定時段到場換領，注意每日限量100杯，數量有限，送完即止。一起減少使用一次性紙杯，培養使用環保餐具的好習慣。

■#CarrytheCup「走杯」咖啡站

日期：9月10日至12日（周二至四）

時間：下午2:00至晚上7:00

地點：K11 MUSEA地庫1樓 B-01A及B號舖

查詢：Lush 2156 2020