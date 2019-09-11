Mary Kay限量版聲波活膚潔面儀 先潔淨後按摩 三分鐘回復美肌

Mary Kay推出最新限量版Skinvigorate聲波活膚潔面儀，配有獨特面部護理按摩刷頭，同一機身能做到提升肌膚潔淨度，以及加強肌膚吸收後續保養的能力。

潔面儀利用聲波科技，每秒震動200次以上，提供快速前後震動和深層清潔，輕柔清潔毛孔堵塞的雜質，去除污垢、油脂、雜質、化妝品和污染物 (包括PM2.5微小污染物)，潔淨度比用人手清潔，可高達四倍。備有三段速度選擇。具備智能控制功能，會於一分鐘後自動停止潔面儀運作，防止過度清潔。

更換按摩刷頭，配搭精華素，潔面儀功效可延展至活膚聲波美容。按摩面部能促進微循環，加速營養吸收，而緊貼面部 (Face-hugging) 的設計，兩分鐘內為臉部和頸部提供超過24,000次聲波按摩，肌膚回復活力光彩和彈性。

TimeWise 5X抗氧聲波活膚套裝 優惠$1316 (價值$1,586)

‧限量版聲波活膚潔面儀 1個

‧TimeWise 5X潔面乳–中/乾性 1支

‧時光精靈保濕柔膚水 1支

‧按摩刷頭 1個

＊另備不包按摩刷頭套裝$1178 (價值$1386)

LumiVie透亮聲波活膚套裝 優惠$1278 (價值$1540)

‧限量版聲波活膚潔面儀 1個

‧LumiVie亮采潔面乳 1支

‧LumiVie亮采精華水 1支

‧按摩刷頭 1個

＊另備不包按摩刷頭套裝$1139 (價值$1340)

植物肌密聲波活膚套裝 (可選擇F1或F2配方) 優惠$1353 (價值$1630)

‧限量版聲波活膚潔面儀 1個

‧植物肌密潔面乳 1支

‧植物肌密爽膚水 1支

‧植物肌密保濕乳液 1支

‧按摩刷頭 1個

＊另備不包按摩刷頭套裝$1216 (價值$1430)

更換式潔面刷頭 $160 1盒(2個)

按摩刷頭 $200 1個

查詢電話：800 906 833

網址：www.marykay.com.hk

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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