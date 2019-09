秋冬底妝要換季？ 拆解使用粉底誤點

Make Up For Ever 速效煥肌修護粉底、速效柔亮粉底掃#112——粉底中加入活性生物護膚聚合膜技術,擁有智能生物聚合物結構,恍如面膜般將當中的活性成分輸出,據稱可達至化妝同時護膚的效果,改善肌膚的柔滑及飽滿度。$380、$360(品牌提供)