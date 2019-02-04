DSQUARED2 WOOD香氛 Pour Femme輕柔性感 Pour Homme陽光奔放

DSQUARED2推出WOOD香氛系列，以原木獨有特質為靈感，打造男女系列對香，強韌堅固而複雜的木質結構展現無雙獨特性，捕捉現代男女生活節奏，香氣獨特又能完美協調，時而奔放，時而溫和。(噴霧清香氛 $450/50ml、$585/50ml、$750/100ml)

女士香水WOOD Pour Femme

前調：西西里柑橘、鈴蘭、桂花，溫柔輕盈，彷彿森林中飄過的微風，活潑同時撩動人心。

中調：茉莉花、玉蘭花，嫵媚花香糅合覆盤子葉，提升女性韻味。

基調：白木、雪松、龍涎香醚，性感，留下動人心弦香氣。

男士香水WOOD Pour Homme

前調：源自地中海的新鮮香氣，包括意大利卡拉布里亞佛手柑、柑橘、西西里檸檬。

中調：薑的優雅氣味，開展豐富層次，融合紫羅蘭葉與小荳蔻，暗藏的辛辣辛香感，與獨特的龍涎香醚形成強烈對比。

基調：白木韻調將香氛推至更深層次，加入岩蘭草，散發充滿陽光、奔放感的男士氣息。

查詢電話︰2831 3942

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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