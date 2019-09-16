For Beloved One生物纖維急救面膜 透氣補水亮白淡斑修護

For Beloved One寵愛之名推出皇牌生物纖維急救面膜，面膜材質由美國FDA認可的有機性原料經天然菌種發酵產生而成，堅韌3D網狀結構可緊密貼合肌膚，透氣不透水，有效封存25g豐富精華液，導入效果比一般面膜高，可媲美類離子導入護理，10天才需使用一次。面膜共有5款。其中，亮白淨化生物纖維面膜含有三大專利成分：Lumiskin、Melaclear 2、Matrixyl，亮白、淨化及抗皺。亮白淨化光之鑰生物纖維面膜，含有3D彈力修護配方Matrixyl 3000和維他命B3，除了可淨白、提亮，更能修護、抗老化及紓緩曬後肌膚。乙基維他命C生物纖維面膜含有：乙基維他命C、Idebenone、Melaslow、甘草複合精華及玻尿酸，可淡斑、煥白及抑制黑色素。[$350/盒(3片)]

網編Cherie試用感：面膜充滿美容精華液，敷約15至20分鐘後，撕下面膜，輕輕按摩臉部，幫助肌膚吸收精華，補水而不黏膩，臉蛋很有彈性。

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