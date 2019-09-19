Beauty：秋日排毒養肌 告別乾燥

IPSA Serum 0緊致淨肌排毒精華：不良生活習慣令皮膚累積「肌底毒素」，致面部浮腫。這排毒精華中的楊桃精華，聲稱可增強淋巴管功能及循環，排走毒素、去水腫，促進新陳代謝，令輪廓緊致。$700/50ml（品牌提供）

Giorgio Armani Beauty Crema Nera 極致再生活顏亮肌黑面膜：蘊含傳奇植物成分Reviscentalis非洲再生復活精華，聲稱能夠激活、保護及淨化肌膚。它亦有助啟動肌膚細胞的抗氧化能力，促進肌膚排毒，令皮膚更有彈力和緊致。$1700/50ml（品牌提供）

Biotherm奇蹟早晚極致修護安瓶：結合Life Plankton水源再生因子及透明質酸，據稱可日夜持續為肌膚注水，填充細紋，令肌膚變得飽滿，擊退日常因都市侵害引起的肌膚疲憊。$490/1套（各10ml）（品牌提供）

【明報專訊】中醫有云「秋天養肺，肺主皮毛」。秋天天氣乾燥，易損肺陰，出現皮膚、髮質乾燥等情况，加上都市人飲食無節制、運動不足、久坐、精神壓力大，易形成血瘀、痰濁、氣鬱等實邪，導致面色灰暗，黑眼圈加劇，皮膚敏感痕癢。要在轉季期間好好保養身體和皮膚，中西醫各有不同入秋排毒和護膚貼士，讓大家順利渡過護膚難關！

踏入秋季，忙碌的你，身體總會容易變弱。註冊中醫許素芳指出，「秋天天氣乾燥，易損肺陰，身體容易出現津液不足，常見口渴、咽燥、乾咳、眼睛乾澀、精神煩躁不安、出汗少、尿少及便秘等徵狀。」皮膚科專科醫生林嘉雯也認同，天氣轉變容易令皮膚響警號，「入秋之後天氣改變，溫度及濕度下降，導致皮膚水分容易蒸發流失，皮脂腺分泌減少，令皮膚變得乾燥。這個時候皮膚的屏障功能會變弱，較容易受外界刺激，導致皮膚變得敏感，嚴重的更會患上濕疹」。

皮膚乾燥易敏感 可誘發濕疹

在這個天氣轉換的過渡期，我們應如何紓緩肌膚的緊張情况？從中醫角度而言，許素芳建議在早上起牀後，喝一杯溫水，定時排便排毒，有助於潤腸通便。此外，可按個人體質多進食具有滋陰潤燥功效的食物，例如雪梨、葡萄、杏仁、燕窩、花膠、雪耳、甘蔗、桑椹、馬蹄、百合、蓮子等，也可自製木瓜燉洞燕或雪梨燉杏仁等食療，改善秋燥之徵狀。若想為肌膚排毒的話，燕窩、人參、珍珠、當歸、綠豆、杏仁、茯苓、薏仁、黃連、玫瑰花、魚腥草、蜂蜜、蛋白等，也是不錯的選擇。

不過，要注意因為年齡、體質和膚質不同，每個人對食物和護膚品的吸收和反應也不一樣，使用效果會因人而異。脾胃虛弱者不宜過度進補或進食寒涼食物，以免引起胃氣、胃脹、肚瀉或便秘等消化不良等問題，進食前宜先諮詢醫生。另外，日常避免暴飲暴食，少吃生冷、煎炸、辛辣、甜膩食物，以免傷害脾胃，造成面黃、暗啞、色斑和鬆弛等皮膚問題。

按膚質選天然保濕品 不乾不塗

除了注重飲食，外用護膚方面有什麼需要注意？林嘉雯建議使用成分天然、簡單溫和、不含香料及添加劑的保濕產品，另外要按自身膚質及狀態挑選產品。「使用保濕產品的原則是皮膚不乾不塗，若皮膚屬於混合性，可使用水分較多的精華液、凝膠或乳液類，並只塗在比較乾的面頰。若屬於油性皮膚，或不需要用保濕產品，以免增加皮膚負擔。若屬乾性皮膚，可選用乳霜類或油分較重的護膚品。轉季時可根據皮膚狀態調整，如需要用油分較重的乳霜，也注意不要過分滋潤，否則有可能堵塞毛孔。大家可留意皮膚在使用產品後是否舒適。」林嘉雯提醒，即使天氣轉涼，在洗澡時也不要用太熱的水，時間也不宜過長，並要使用溫和的潔膚液，避免刺激皮膚。洗澡後輕輕用毛巾印乾水分，不要大力摩擦以免破壞皮膚角質層，之後盡量在3分鐘內塗上潤膚膏。

菊花加蜜糖或蛋白敷面 清熱解毒

若想為肌膚排毒的話，許素芳建議可以菊花加蜜糖或蛋白敷面，有清熱解毒之用，更可治療暗瘡肌膚，加上其天然成分及香氣，有助治癒身心和紓緩壓力。最近市場亦出現不少以中藥製成的護膚品，許素芳表示，臨牀所見，以中藥製成的護膚品，對改善膚質、淡斑等都有幫助，但中醫認為「有諸內，形於外」，皮膚狀况與內在健康有關，除外用護膚品，更重要的還是根據個人體質選擇合適的內服草本中藥調理身體，才可達至最佳護膚效果。

防曬延緩老化 多喝溫水

許素芳補充，戶外活動時要注意防曬和保濕。在中醫角度而言，肺主皮毛，強烈的日光是一種外毒熱邪，傷肺而使皮膚失去津液缺水。在烈日環境下，除了塗防曬保護肌膚，亦要多喝溫水補充水分。林嘉雯亦同意這一點：「很多人以為入秋後陽光變得溫和，就不需用防曬產品。其實防曬產品必須一年365日，無論陰天晴天春夏秋冬，都要每天使用以保護皮膚，延緩老化迹象。」

大家緊記以上貼士，日常做好保濕、清潔，定期清除令膚色暗啞的死皮，再配合內外調理，令肌膚變得強壯，即使轉季也毋懼敏感、乾燥！

■ Profile

許素芳 - 香港中醫藥管理委員會註冊中醫、香港中文大學中醫學碩士。

林嘉雯 - 皮膚及性病科專科醫生，曾為中文大學醫學院榮譽助理教授。

文：Giselle Yeung

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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