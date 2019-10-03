環保以外關乎面子？ 日本二手妝品成潮流

【明報專訊】對於愛好彩妝的女士來說，日本絕對是購物天堂，從廉價的藥妝店，到本土或國際知名品牌應有盡有。但上月著名時裝商業評論雜誌Business of Fashion報道，近來日本國內的千禧世代流行買賣二手妝品，每年更有高達近460億美元營業額。究竟日本人為何鍾情二手化妝品？當中又是否存在衛生風險？

經濟文化成催化劑

曾於日本留學及工作的江紀鋒（Keith），熟悉日本時尚文化，認為日本千禧世代流行買賣二手妝品包含很多原因：「日本人很着重品質，也很愛面子，故此造就了對奢華品牌的熱愛，認為名牌既高質量，也是身分象徵。但可惜就業環境不景氣，千禧世代不易找到薪金優厚的工作，在收入不穩情况下，購買奢華品牌的二手化妝品就變得順理成章。」的確，根據路透社一項研究指出：2016年，接近30%年齡介乎25至34歲的勞動人口都未能全職受聘，而以臨時工為生。Keith補充：「二手買賣文化在日本早就發展得相當成熟，完善的交易和運送系統、顧客的道德操守等都令買賣雙方有一定信心，所以除了常見的衫褲鞋襪有二手買賣外，家電、玩具等也有捧場客，種類非常多樣，相信近年興起二手化妝品買賣可算是填補了過往失落的一環。」

另外，Keith亦表示新世代興起「斷捨離」及社交平台文化同樣是二手化妝品市場的催化劑：「近年流行『斷捨離』，甚至發展至後來的極簡生活主義，提倡斷絕不需要的東西、捨去多餘的物品以提高生活靈性品質，無疑是對愛買又愛囤積滿滿化妝品的愛美女生一記當頭棒喝。此外，社交平台一張又一張的打卡、呃like照片，當中需要各式小道具拍出美照，平價的二手化妝品就是營造奢華生活的最佳手段。」

二手妝品有欠衛生

那使用二手化妝品又是否存在風險？醫生黎柱基表示：「外國有研究顯示，從分享共用的化妝品樣本中種出不同種類的細菌和真菌。這些細菌和真菌一旦滋生，會感染皮膚並引起發炎。美國食物及藥物管理局發現使用已經滋生細菌的眼部化妝品，而出現眼睛感染甚至致盲的個案。所以使用二手化妝品，即使是家人或好友之間共用都存在相當風險，個人絕不建議。」

黎柱基進一步指出，使用二手化妝品而又能徹底杜絕感染風險幾乎是「不可能的任務」。原因是「細菌和真菌是肉眼看不到的，即使買家切去唇膏末端接觸面後，使用『全新』部分，或者是先刮去面層的眼影再使用，都不能確保它完全衛生。即使是個人的化妝品亦應注意衛生，開啟已久的化妝品已不宜使用，而且化妝亦應先洗手及經常保持化妝掃、海綿清潔。」

黎柱基補充：「假若不幸使用化妝品而導致皮膚過敏，會引發接觸性皮膚炎。徵狀通常包括紅腫、痕癢甚至脫皮。痕癢可以相當難耐，但絕對不可手抓，以免抓損皮膚，增加感染風險。一旦皮膚受到感染，感染部位會出現觸痛、水疱或流膿。遇上這些情况必須及早求醫，避免病情惡化。一般而言，可以先擦含薄荷或抗組織胺等單純止癢成分的藥膏暫時止癢，但切記不要胡亂塗上含類固醇成分的藥膏，類固醇必須在確定病因下才能使用。」

■ Profile

．江紀鋒（Keith） - 畢業於香港大學經濟及金融學系，曾於早稻田大學留學及於日本工作。2013起於日本藝術家蜷川實花工作室任中華區經理人。2016年創辦壹號藝術顧問有限公司，熱愛攝影藝術，致力推動中日藝術活動。

．黎柱基 - 香港註冊西醫，倫敦大學臨牀皮膚學深造文憑，擁有超過5年皮膚和醫美經驗，現私人執業。

文/ Mike Lai

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪