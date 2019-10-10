調配你的專屬美麗配方

親力親為——Deciem共同創辦人兼行政總裁Nicola Kilner事事親力親為，對公司營運瞭如指掌，她以身作則將「謙卑和愉悅」這宗旨傳遞給公司上下每一個人。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】正所謂「萬事起頭難」，要建立一個品牌，「從零到一」並不容易，美容集團Deciem的創辦人卻矢志「由零到十」，不但成立10個美容品牌，更是由生產到包裝，銷售到宣傳都一手包辦，絕對是multitasking的極致。時至今日，Deciem不但顛覆了美容業傳統，直接售賣科研美容成分，將業務推廣至歐美、韓國等美容重鎮，最近王牌護膚品牌The Ordinary更率先登陸香港Harvey Nichols。早前跟集團共同創辦人兼行政總裁Nicola Kilner訪談，原來「一心十用」的成功關鍵在於你對該事情是否擁有充足又無限的熱情。

Deciem，有個別名叫「The Abnormal Beauty Company」，自稱不正常美容公司，全因為創辦人Brandon Truaxe在創業之初，雄心壯志想一次過做好10件事情。「我們希望開拓10個不同種類的品牌，擁有自己的配方、包裝設計、專業調配人員和廠房等，但我們不可能同時投資10家公司，因此決定在同一個基地，做10件不同的事情。」Nicola Kilner解釋道。品牌名字Deciem的靈感來自拉丁文「Decima」，即是10的意思。這個瘋狂的想法起初有人反對，勸說應該集中只做一件事，但偏偏創辦人卻堅持成就不可能之事。短短6年間，Deciem開創多個專注不同範疇的品牌，由護膚到育髮，營養補充劑到即將面世的嬰兒護膚品，每個自家品牌都是由生產到銷售一條龍，不單有效控制成本，亦可妥善監控品質，加上定價大眾化，漸漸建立口碑和人氣。Deciem在2017年獲美容巨擘之一Estée Lauder注資，證明它每把刀張張利。

提供親民高效科研產品

這家「不正常」的公司沒有生產古怪的美容偏方，卻為女士帶來最正常不過也最專業的產品，就像上月抵港的The Ordinary，既沒有華麗包裝，也沒有令人充滿遐想的產品名稱，卻是Deciem旗下最受歡迎的品牌之一。The Ordinary的理念非常簡單，為女士提供高效科研技術，並標上大眾化的價格，產品由50元起，最貴不過300多元，瓶身直接以成分作為產品名稱，公開透明地告訴你什麼葫蘆賣什麼藥。

「我們永遠以最好的配方為大前提，同時希望研究和生產對用家、對環境最好的產品。」Nicola表示，每款產品均無麩質（Gluten-free）、純素（Vegan）和無動物測試（Cruelty free）。市面上有上述標籤的產品，相對上仍屬於小眾，售價也較高，因此對皮膚過敏、苦尋合用護膚品的女生來說，The Ordinary或許是真正「平靚正」之選。

每種成分獨立瓶裝發售

現今大多數美容產品標榜一瓶多效，省時方便，Nicola則認為消費者開始厭倦所謂的神奇功效，會追求資訊透明度高而又真正有效於肌膚的產品，所以The Ordinary產品就像下廚時所用的調味料那樣，每種護膚成分，例如補充水分的透明質酸（Hyaluronic Acid）、有效抗衰老的純玫瑰果油（Rose Hip Seed Oil）等，均以獨立瓶裝發售，各種配方亦經由專家團隊悉心調配至最高效而溫和不過敏的分量。

在這種產品模式下，女士可以靈活地根據自身需要選用適合當時肌膚狀態的產品。The Ordinary全線均以小瓶裝設計，既慳位，又不用擔心買了大支裝卻不合用，最後造成浪費。

飛行常客必備三產品

現代人經常旅行公幹，問身為飛行常客的Nicola首選3款隨行必備的The Ordinary產品是什麼？她爽快回答：「 第一，可以去水腫的Caffeine Solution 5% + EGCG（5%咖啡因溶液 + 兒茶素），可用於眼部，立即收緊眼周肌膚；第二是Hyaluronic Acid 2% + B5（2%透明質酸 + 維他命B5），透明質酸可深度補水，而B5則加強其效果；第三是Natural Moisturizing Factors + HA，能有效鎖水，令膚質有絲滑效果。」

查詢：Harvey Nichols 3695 3388

文：Peggy Choi

編輯：梁小玲