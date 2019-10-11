植村秀 x Pokemon 秋冬節日限定彩妝
文章日期：2019年10月11日
shu uemura植村秀與Pokemon合作，11月推出限量「Pikashu系列」，包裝以閃金色及魅黑色為主，印上Pikachu塗鴉風印花，打造一系列彩妝。「Pikashu系列」備有9色眼影組合、無色限柔霧唇膏、無色限炙烈柔霧唇膏、粉底掃，以及黃金琥珀潔顏油，包裝有型又可愛。
9色眼影組合（Eyeshadow palette 9）——眼影組合共2款可選：烈火鮮橙配金色及銅色調、莓果色配魅黑及其他冷色調，可隨心情打造不同妝感。（每款$550）
無色限柔霧唇膏（Rouge unlimited matte）——唇膏採用啞光唇膏配方，結合極啞緻質感。唇膏備有scarlet fire及mulberry frost 2款限量色調，可疊塗至理想遮蓋度，塑造柔霧唇妝。（每款$230）
無色限炙烈柔霧唇膏（Rouge unlimited amplified matte）——唇膏備有crimson spin及orange thunderbolt 2款限量色調，顯色兼保持雙唇舒適不乾燥，可打造線條大膽或色彩漸變的唇妝。（每款$230）
Pikashu petal 55粉底掃（Pikashu petal 55 foundation brush）——日本全手製，以逾18萬條人造刷毛製作，適合任何粉底液，有助塑造完美底妝。（$450）
Ultime8 黃金琥珀潔顏油（Ultime8 sublime beauty cleansing oil）——天然原創配方於日本製造，蘊含椿花油等滋養成分，卸妝同時有助潔膚。（$350／150ml、$860／450ml）
推出日期：2019年11月1日
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com