李英愛自家純天然品牌　卸妝潔面補濕減肌膚負擔

韓國《大長今》女星李英愛（右圖）自家護膚品牌Lee Young Ae Pure Botanic Skincare（LYA），產品以純天然的植物成分作配方，着重保護肌膚。（圖片由相關機構提供）

經典韓劇《大長今》韓星、48歲的李英愛皮膚白滑，她創立的自家護膚品牌Lee Young Ae Pure Botanic Skincare（LYA）着重保護肌膚，以純天然的植物成分作配方。產品包括卸妝油、雪潔面皂、水洗式爽膚水、早安噴霧及多效營養補水面霜，不含任何防腐劑、添加劑及有害化學成分，有助減低對肌膚的負擔。

卸妝油（Klenzing Oil）——性質溫和，不含石油副產品如礦物油，毛孔不易被堵塞。卸妝油蘊含蓖麻果實和椰果成分，有助溶解防曬產品、BB霜、粉底霜等彩妝，為毛孔進行深層清潔。（$408／140ml）

雪潔面皂（Snow Klenzer）——融合山茶花籽油油酸、有機穀物及綠茶葉提取物等天然成分，幫助皮膚形成保護屏障，保濕儲水，有助改善皮膚暗啞。綠茶葉提取物中的抗氧成分有助亮白美肌、保持毛孔潔淨。面皂分為Snow Bar Klenzer和Snow Ball Klenzer，分別適合乾性及油性膚質。（$328／50g、$428／85g、$598／50g x2）

水洗式爽膚水（Washing Toner）——高濃縮紅參提取物和冰葉日中花提取物，有助緊緻和滋潤皮膚。潔面後，臉上保留少許清水，塗抹適量爽膚水加以按摩，再用清水清洗，幫助肌膚鎖水，重建皮脂膜，令肌膚不易敏感。（$448／140ml）

早安噴霧（Morning Mist）——蘊含100%東海深層水及豐富天然礦物質，質地清爽，有助肌膚補水及紓緩泛紅泛熱的皮膚。噴霧可直接噴灑於臉上作保濕，或潔面後用作爽膚水。（$120／90ml、$158／140ml）

多效營養補水面霜（Creme’All）——蘊含人參中的皂甙及裙帶菜內的Omega-3脂肪酸等成分，組成保護膜滋潤肌膚，有助增強皮膚彈性。面霜集合爽膚水、乳液、精華及保濕營養4種功效，有助修護細紋、改善缺水、暗啞、疲倦的肌膚，可配合保濕噴霧使用。（$388／15g、$1308／50g）

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整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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