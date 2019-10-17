秋冬御膚術 以「油」制「乾」

YSL Beauté Or Rouge藏金妍活再生滋養油——聲稱可為乾性及敏感肌膚注入養分，修補受損膚質，加強屏障功能，使角質層變得柔韌有彈性，令細胞放鬆從而加強吸收，同時有助抗衰老及抗氧化。$1770/30ml（品牌提供）

【明報專訊】近日天氣早晚有涼意，空氣相對濕度下跌，若繼續用炎夏的護膚品，走在街上會覺得保濕度不足、肌膚繃緊，肌膚底層的缺水情况已響起警號。不少人會不期然想起「護膚油」這個救星，但大家對「油」的觀感依然兩極，更有不少誤解。今次請來醫生和化妝師拆解護膚油的謬誤，並教大家在秋冬以「油」制「乾」的護膚秘訣！

說到一般人對護膚油的誤解，皮膚科專科醫生林嘉雯和專業化妝師Vanessa Wong均表示，人們對「油」的反應相當兩極：「有些人感到秋冬乾燥，就立刻用護膚油，但事先卻沒有考慮本身的皮膚狀况；有些人一聽到護膚油就十分抗拒，認為會阻塞毛孔、油光滿臉，用後難以上妝。」其實，選用護膚油前一定要先了解自己的膚質和使用方法。

「全面」塗或有反效果

林嘉雯表示，一般人最常犯的錯誤，正是用「油」用得過於「全面」。護膚油未必要全臉塗上，要看不同部位皮膚的需要，例如大部分人的膚質都屬於混合性，若T字位油脂分泌旺盛，便需要避開不塗，重點呵護兩頰或下巴等偏乾位置。

Vanessa補充道，除了自身膚質，也要留意不同地方的天氣影響，例如冬天前往特別乾燥的國家如韓國等，又或乘搭飛機時，也有可能令皮膚乾得分泌不到油脂，此時隨身帶備一支護膚油，可以為肌膚急救。不過敏感及油性肌使用時要加倍小心，使用不慎或會增加肌膚負擔，引起暗瘡、粉刺，同時刺激本身已十分脆弱的肌膚。

洗臉洗澡後塗更鎖水

說到減低刺激，是否選用天然護膚油會比較理想？林嘉雯表示，護膚油好壞不取決於它是天然抑或含有化學成分，即使以天然成分製成的護膚油也有可能引起皮膚問題，甚至導致敏感。真正最重要的，是使用後感覺良好，沒有刺痛感，不太乾、不太油。Vanessa十分同意，並分享了自身經歷：「一般在測試護膚油時，我會在沒有塗任何護膚品的情况下，先在頸側作敏感測試，看看皮膚的吸收情况。好的護膚油就像爽膚水一樣，一會兒已完全吸收，沒有油膩感。」除了質感，分量也相當重要，林嘉雯建議大家可取一顆青豆大小的分量，均勻地塗在臉上。當然，塗抹前可先將護膚油放在掌心搓揉，提升精華油的溫度，然後再均勻塗抹，可有助吸收。

什麼時候是塗護膚油的最佳時機？林嘉雯建議在早上洗臉或晚上洗澡後，輕輕用毛巾印乾皮膚，待角質層還有一點水分時，立即使用護膚油，會有更佳的鎖水功效。Vanessa表示自己也喜歡在這些「黃金時間」塗護膚油：「在洗澡後毛孔擴張、皮膚濕潤，加上四周環境還有很多水蒸氣之時塗上護膚油，感覺更能鎖緊皮膚的水分。」

至於坊間流傳很多護膚油的百搭使用方法，例如有人會將護膚油混入粉底、面霜中使用，甚至用於頭皮及髮根上，兩名專家對此有何看法？林嘉雯不建議自行將護膚油加入粉底或面霜中使用，因為當中成分或會產生化學反應，影響產品功效，同時有引起刺激的風險。而且粉底屬於不被皮膚吸收的化妝品，護膚油加入當中，會大大影響功效，還是直接塗上有更佳效果。

油混粉底影響功效

Vanessa補充，由於粉底和護膚油的質地不同，若真的要混入粉底中使用，要仔細留意加入後能不能完美融合。她曾試過在霧面粉底液中加入護膚油，結果是不能混合的。不過她分享了一個實用小秘訣：「其實護膚油有很多百搭方法，例如有時卸妝、洗臉後，發現還有少許眼妝殘留在眼睫毛附近，此時我就喜歡以棉花棒加上一點護膚油將之抹走，不用重新洗臉，方便很多。」適當使用護膚油，的確可以化解很多危「肌」。今個秋冬一於善用護膚油，為肌膚「進補」的同時還築起屏障，為乾燥寒冬作好準備！

■Profile

◆林嘉雯

皮膚及性病科專科醫生，曾為中文大學醫學院榮譽助理教授。

◆Vanessa Wong

15年專業化妝師經驗。活躍於電視廣告、平面廣告、多媒體視頻和舞台化妝，曾為多名藝人化妝。

查詢：Kanebo 2865 0978；阿原 3419 6771；Lyanature co. 3793 3608；Kiehl's 2328 9399；YSL Beauté 3192 4338

文：Giselle Yeung

編輯：梁小玲