聖誕扮靚2019：Caudalie葡萄籽急救倍潤保濕面霜 助肌膚回復水潤

【Caudalie聖誕限定環保葡萄美肌套裝】套裝禮盒以環保紙及再生塑料製成，並採用植物油墨印製，可回收再用。（圖片由相關機構提供）

Caudalie葡萄籽急救倍潤保濕面霜 (左圖) 及聖誕限定環保葡萄美肌套裝 (右圖)（圖片由相關機構提供）

Caudalie葡萄籽保濕系列推出葡萄籽急救倍潤保濕面霜（Vinosource S.O.S Intense Moisturizing Cream），蘊含100%有機葡萄籽水、專利成分葡萄籽多酚、專利成分紅酒酵母，三大葡萄活性成分，無化學添加，有助解決因乾燥缺水或敏感而引致的不適，讓肌膚回復水潤飽滿。($300/50ml)

同時，Caudalie推出聖誕限定環保葡萄美肌套裝，套裝禮盒以環保紙及再生塑料製成，並採用植物油墨印製，可回收再用。

葡萄蔓亮白煥膚套裝——內含葡萄籽極緻完美精華液(30ml)、極緻完美透白精華露(50ml)及葡萄蔓極緻完美凝白晚霜(15ml)，含高濃度專利成分葡萄蔓萃取液，有助美白淡斑。($510)

葡萄籽瞬間亮肌套裝──內含葡萄籽活性爽膚水(100ml)、葡萄籽潔面泡沫(50ml)及葡萄籽速效排毒面膜(15ml)，有助細緻毛孔，回復零毛孔白滑肌。($360)

葡萄籽保濕救星套裝──內含葡萄籽雪芭保濕面霜(40ml)、葡萄籽急救保濕精華(10ml)及葡萄籽滋養修護面膜(15ml)，蘊含有機葡萄籽水及葡萄籽多酚，幫助抗氧保濕及紓緩敏感不適。($260)

推出日期：10月24日

查詢電話：2319 1006

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

聖誕扮靚2019：link.mingpao.com/60724.htm