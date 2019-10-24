原產英國 一站式有機農業護膚

慢活態度——品牌創辦人Carole Bamford 20年以來一直推崇可持續生活方式及建立身心和諧的慢活態度，她透過有機農業、有機美容及耐穿服裝來贏得業界支持。（品牌提供）

【明報專訊】根據英國Department for Environment, Food & Rural Affairs（Defra）去年的資料顯示，當地現有的有機農場數目共佔47,000公頃土地，超過全國農業用地總面積的一半。在芸芸有機產品中如何突圍而出？以Daylesford Farm的創辦人Carole Bamford女爵為例，廿年前決心將有機農場變成一個可持續發展的慢活空間，在農場內開設水療中心Bamford Haybarn，騰出空間讓人冥想兼練習瑜伽，甚至將業務擴展至有機美容、服裝，以至家居佈置等產品開發。旗下護膚品牌Bamford上月進駐香港奕居，進一步突破有機農場的既有概念。

在歐美等地營運有機農場其實不見得比香港容易，除了需要應付持續增長的技術成本以外，同時亦受到一系列的法律條文監管。英國作為有機農業的領航者，早在2006年已洞悉有機農產品的潛力，進而為本土的食物安全標準進行全面改革，由務農者的工人權益、收割車輛的用途檢測、土地運用、農作物的定性分類，以至當中有機成分的比例要求與認證等都設立極之嚴謹的機制，容不下一絲差錯；「有機」成本儘管因此而大幅上升，但其嚴格的規管卻為行業闢出一條新路徑。

是故，在英國打正旗號從事相關「有機」行業，或多或少都是信心保證，而Daylesford Farm更是當地首批以革新方法營運的有機農場。1970年代，Carole Bamford因為對瑜伽文化的渴求而前往印度旅行，「當從事有機耕作之後，人變得敏感，我開始關注生活中的其他領域，並對自己的選擇提出質疑。印度之旅亦令我了解更多有關冥想和其他傳統療法的知識，啟發我在英國建立一個以整體方式照顧自己的空間，而Bamford正是Daylesford的自然進化。」Carole Bamford娓娓道來。

護膚品成分來自自家農場

Carole Bamford認為用在身上的日常護膚品與食物同等重要。為了遠離傷害身體的化學物質，品牌的所有護膚品來源成分均採自自家的有機農場，並由英國本地專業團隊負責研究製作。「Bamford使用的大多數成分都受到Daylesford種植的植物啟發。例如蘋果酸，這是一種有助於使皮膚光滑和重塑表面的水果酵素，正是我們從果園多達40個不同品種的蘋果中發現，現在都可在品牌旗下的去角質產品系列中找到。另外，我們也在農場種植了7種不同類型的士多啤梨，士多啤梨是Bamford Life系列中的關鍵成分，旨在保護皮膚免受日常的壓力和污染侵害，因為士多啤梨籽油中的抗氧化劑和Omega脂肪酸含量很高，既可作補充營養之用，又能為皮膚作深層滋潤。」品牌標榜產品採用天然有機成分，存放方式當然也有一定標準。「最好將產品放在陰涼乾爽的地方，遠離潮濕的地方如浴室。與任何護膚品一樣，記緊要遵守製造商的建議使用壽命，而標纖上亦應已包含必須使用的建議月份或年份。」談到香港氣候溫暖潮濕，Carole Bamford另外也推介了幾款合適的產品，其中能夠平衡皮膚並紓緩發炎的天竺葵和玫瑰身體護理產品，以及有助入睡的B Silent系列香水，都是效果不錯的選擇。

有機食物認證標準大不同

英國向來與歐盟關係曖昧，隨月底的脫歐期限日漸逼近，大家才發現雙方原來對有機食物的認證標準大有不同。相對於2017年才落實推行有機食物安全標準的歐盟諸國，英國無疑更有先見之明，而作為英國甚至全球最具公信力的有機認證機構Soil Association，亦同是Bamford大部分護膚品的有機認可認證機構。機構近日就在官網發表有關no-deal Brexit引發關稅問題的帖文，表示此舉長遠或會打擊英農業多年建立的食物安全標準定義和入口食品準則。正值敏感時期，細問Carole Bamford相關意見，她沒正面回答，然而這多少反映，一切相關「有機」農產的認證與法規，若大眾不以「生活意識」作前提，都只是浮華空談。正如Bamford的品牌理念：「我們需要更有意識地生活，放慢腳步，並好好照顧我們居住的地球。」大家都要以正念做好本分。

查詢：10/10 Hope 2119 1160

文：Chan Sam

編輯：陳淑安