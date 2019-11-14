高空面子戰 必學護膚術

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DERM iNSTITUTE SOS！抗氧保濕水凍面膜：獨立包裝設計，針對解決乾旱肌膚問題，蘊含獨家配方「基因保濕鑰匙科技」，據稱活化600種與肌膚屏障能力有關的保濕基因，幫助肌膚鎖水、補水、造水，以恢復健康水潤狀態，配以幫助滲透的納米金微粒傳導技術，據稱能令保濕效果更持久。$1000/20包 （from Harvey Nichols Beyond Beauty）（品牌提供）

【明報專訊】未出發，不一定先興奮。對於一些「顧及面子」的人來說，乘搭長途機時，總擔心機艙環境會令肌膚面對乾燥、繃緊等問題。難道要以「真面目」示人？當學懂簡易的高空護膚要訣，大家自然能享受高空中的無拘束狀態。

資深化妝師Echo Wong認為，要避免空中環境對皮膚帶來的負面影響，可以在上機前為肌膚作好準備，他表示 ：「可以在上機前先塗保濕度高的護膚品、眼霜作鎖水，並塗上潤唇膏。」另一資深化妝師Chris Lam就建議「可以預先做得更多」，例如在上機前一晚睡前敷保水面膜，讓皮膚預先得到充足的水分。

地面、空中也要塗防曬

大部分人都誤以為「躲在」機艙之中便不需要塗防曬產品，但陳厚毅醫生指出，「由於在高空上沒有雲層阻隔，紫外線A及B均比地面厲害」。他表示：「若坐在近窗口的位置，便一定需要塗上防曬。若然沒有塗防曬的話，最好的做法便是把飛機窗遮光板關上。」當然，為肌膚做好保護工夫，始終是對抗衰老問題的有效方法，Echo說：「若然乘搭早機的話，由於高空中的太陽較為強烈，最重要先做好防曬。」相反，若乘搭夜機的話，他則建議「可以先在上機前，塗上sleeping mask，好好的在機上睡一覺，待醒來的時候，再塗防曬避免受陽光侵害」。

由於機艙環境的濕度較低，面上肌膚容易因為脫水而出現「爆油」的災難場面，要解決問題，Echo建議：「如在飛行期間，面部出現多油的情况，可到洗手間先用清水潔面，再塗上face cream。」提起機上的洗手間，坊間有傳聞指出，由於飛機上供應的水都來自儲備水箱，質素不夠新鮮潔淨，皮膚敏感的女生，應避免使用飛機上的水洗面。陳厚毅並不認同，他反指出：「若需要清潔洗臉，重點在於應避免使用高度控油的產品，否則會因為缺水而令皮膚更為乾燥、繃緊及痕癢。」

選擇合適保濕產品

在飛行期間令肌膚長時間保濕非常重要，Echo認為：「可以在使用水分面膜過後、塗face cream之前，加入護膚油，因為油分能夠將肌膚水分鎖得更加鞏固。」而Chris就建議：「可以定時噴上保濕噴霧，為面部補充水分；另外，亦應帶備gel mask，在睡眠時候敷敷面膜。」

在高空上的飲食，又有沒有需要注意的地方？Echo提醒大家，進食高鹽分的飛機餐，有機會令皮膚變得浮腫，「應該選擇水果餐、低熱量的食物，同時避免飲用酒精。」陳厚毅則表示：「在機上進食什麼，原則上並不會影響或導致皮膚乾燥問題，無論乘坐哪個級別的客艙，飛機餐都不會及陸上的食物美味，所以亦不需要戒口。」

在飛行期間，避免在面上塗抹化妝品，幾乎是基本的護膚知識。然而，部分人或因工作所需，而不得不化妝示人。對於應否在乘搭飛機期間化妝，陳厚毅有這樣的看法：「乘搭飛機時化妝與否，純屬個人喜好；若在機上不需要多見人的話，可以佩戴太陽眼鏡，讓皮膚休息。」不過他亦強調：「若然是10多小時的機程，便應該盡量避免化濃妝示人，否則會引起毛囊炎、油脂粒等暗瘡問題。」

如何堅拒「全裸妝」？

若真的「非化不可」又可以怎樣令自己看起來精神一點？Echo教路：「可以使用遮瑕膏來遮掩倦容，或是遮蓋黑眼圈，並且塗上有色的潤唇膏，除了能減輕唇部的負擔，亦能為雙唇增加紅潤的感覺。」Chris亦提議：「可以簡單的畫眉及畫眼線，令人看起來顯得有神。當然最好便是畫內眼線，若擔心容易溶掉的話，可以選擇在睫毛下位置畫一條小小的眼線。」

如果選擇在機上「裸妝」，下機前可以預備簡單的妝容。Chris建議：「可以使用氣墊粉底，簡單輕壓出面上均勻的膚色；除此之外，不可缺少的是一支顯色度高的有色潤唇膏。」Echo則補充：「應避免使用胭脂，或是在面上打陰影，這樣會予人over的感覺，令自己看起來簡單自然便可，亦讓肌膚看起來更加健康。」

■ Profile

Echo Wong：從事化妝工作10年，曾參與各大廣告、媒體雜誌化妝工作，亦經常與不同品牌合作提供美容交流和培訓，與不少名媛明星合作無間。

Chris Lam：入行20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio，培養化妝人才。

陳厚毅：皮膚及性病科專科醫生、醫院管理局榮譽皮膚科顧問醫生及香港中文大學醫學院榮譽臨牀助理教授、香港醫學組織聯會會董。

文/ Vivian Lau

編輯/陳志暘

美術/謝偉豪

查詢：Benefit Cosmetics 2302 6888 Caudalie 2319 1006 Dior Beauty 2870 0543

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