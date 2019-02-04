聖誕扮靚2019：3INA聖誕彩妝 Bling Bling閃亮

西班牙彩妝3INA推出2019聖誕限定彩妝，以自由豐富色彩與及潮爆Pantone風格包裝，打造出閃爍妝感，讓大家在派對大放異彩，同時推出4款聖誕套裝，皆閃閃bling bling。產品無動物測試，不含防腐劑、歐洲製造。

Glide N Shine眼影──金屬色彩，持妝度高。（$160）

Lash Flash睫毛膏──保濕及速乾，可單支使用或配搭其他睫毛膏使用。睫毛膏加上閃粉，眼妝豐盈閃亮。（$160）

Lip Sync唇膏──塗抹到唇上就像星塵堆疊出來的漸變色，打造霧面唇妝。（$160）

Groove Gloss──蘊含極度幼滑滋潤配方，打造漆光亮面唇妝。（$160）

Danice Potion──閃亮液體狀highlighter，適用於顴骨，唇山，鎖骨及身體。（$180）

Disco Night Set（$220）

Fireworks Set （$330）

Copper Nights Set（$220）

Night Fever Set（$330）

查詢電話：3426 9804

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

聖誕扮靚2019：link.mingpao.com/60724.htm