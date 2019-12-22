聖誕扮靚2019：Augustinus Bader 奢華修護

德國品牌Augustinus Bader推出輕潤賦能生機精華乳霜（The Cream）和豐盈賦能生機精華霜（The Rich Cream）聖誕版Duo set。

輕潤賦能生機精華乳霜──令肌膚飽滿水潤、彈潤緊致、無瑕亮澤。亦有助減少皺紋、細紋、表情紋或斑點。($675/15ml、$1350/30ml、$2100/50ml)

豐盈賦能生機精華霜──添加奢華修護配方，富含角鯊烷（加強修護並形成天然保護膜，抑制皮膚氧化，改善斑點和細紋）、月見草油（修護粗糙與過敏，令晦暗膚色變得明亮）、摩洛哥堅果油（緩解粗糙，保濕煥活，修護肌膚屏障）、牛油果油（修正乾燥、老化、濕疹肌膚，提升修復力，延緩衰老）、向日葵籽油（柔軟肌膚，保濕抗氧化，延緩衰老）、維生素E等，有助老化肌膚快速修護更生、煥亮膚色，緩解乾燥粗糙，令肌膚更光滑、更柔軟、更細嫩。利用智慧型水包油科技，適合乾性肌及在乾燥環境中使用。($675/15ml、$1350/30ml、$2100/50ml)

Christmas Duo set包括輕潤賦能生機精華乳霜及豐盈賦能生機精華霜各一：$1215/15ml Duo set、$2430/30ml Duo set、$3780/50ml Duo set

查詢電話：2565 2105 (中環IFC連卡佛專櫃)

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

聖誕扮靚2019：link.mingpao.com/60724.htm