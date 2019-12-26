上妝速成術 派對季節 急救殘樣

Eve Lom卸妝潔面霜：糅合4大精油，包括有助殺菌排毒的丁香油和尤加利油、具調膚功效的麻草油，以及具紓緩鎮靜功效的埃及洋甘菊油；霜狀質地，據稱能深入毛孔，溶解殘妝污垢，同時達至潔膚、卸妝、去角質、爽膚及長效補濕12小時，適合所有膚質使用。$920/200ml（品牌提供）

Lancôme升級版冰鑽亮眼肌底液：啫喱配方纖細輕薄，蘊含維他命CG及酵母萃取，據稱能加強活化細胞、緊致飽滿及抗氧化，改善黑圈功效。配以冰鑽環迴按摩棒，當中的彈性粒子連接棒尖的冰鑽珍珠，據稱能按摩大部分以往難以觸及的位置，緊貼眼周肌膚微細位置。$630/20ml（品牌提供）

【明報專訊】年底派對季節，不少女士陷入「焦慮」──說的是護膚、妝容方面。現代女性公私兩忙，既要趕在長假期來臨前完成手頭工作，也要在普天同慶的日子，外出與好友相聚玩樂。如何在百忙之中，保持美麗形象？且聽3名專業化妝師教路，讓大家在派對上保持最佳狀態。

臨急抱面膜 補水保彈性

在派對高峰期，無論是工作抑或是玩樂，「連續捱夜」可說是對肌膚的致命傷。如何才可以keep住靚樣示人？除了爭取時間休息補充睡眠以外，還可在日常的護膚程序中補救，專業化妝師Heather Cheng建議：「每晚除了徹底落妝清潔皮膚，還需要用精華水代替化妝水輕拍皮膚，並加上補濕精華護膚。如果屬乾性肌膚，則可以加入護膚油，最後塗上面霜，阻止水分流失。」另外，不少人也會在派對前夕，採取「臨急抱佛腳」的護膚方法，在肌膚面臨「危難」之時，敷面膜救亡。資深化妝師Deep Choi認為這並非解決辦法，他表示：「洗面及護膚過後，可塗上不用冲洗的sleeping mask直接去睡覺，趁身體休息期間護膚，省卻時間。」Heather則提醒：「用作『急救』的面膜，應選擇水分mask或有含有膠原蛋白的面膜，令皮膚保持彈性。」

按摩眼部減浮腫 雙目「回神」

連日捱夜後，一雙看起來疲倦的眼睛，總會令人顯得沒精打采。除了敷面膜外，也別忘記多花15分鐘做眼膜護理。資深化妝師Echo Wong建議：「敷眼膜前，先加入眼部精華，能令眼膜發揮得更佳。」而Deep就補充：「坊間不少眼部護理產品，都配有金屬棒用作按摩，在塗眼霜後，配合使用，有助眼部周圍肌膚血液循環，改善浮腫問題。」

掃走暗啞疲態 簡單轉妝Party Look

長時間工作壓力令都市女性的面色暗啞無光，肌膚疲態盡現。要在派對中散發光芒，可以透過護膚程序及化妝步驟「雙管齊下」改善問題。護膚保養方面，Echo建議：「洗面時，可選用一些含果酸成分的去角質產品，若皮膚屬油性的話，則可選用磨砂成分的護膚產品。好處是去除因睡眠不足而增厚的厚角層，令肌膚看起來顯得更光澤，讓毛孔看起來更細緻。」至於化妝方面，Heather建議：「上妝前，可用粉紅色的隔離霜改善肌膚暗啞，另外，在蘋果肌上加少許珠光底霜，亦可以令皮膚看上去平滑緊致。」

對於爭分奪秒投入節日氣氛的Party Girl來說，如下班後「直落」去派對，怎樣「on top」快速補妝？Echo教路：「先將面油印走，然後配上一個與衣服色彩相襯的唇妝，看起來更鮮明突出。」而Deep教路可從眼妝「入手」：「運用黑色或深啡眼線筆畫一條眼線，毋須畫得極盡完美，然後在眼睛上、下位置塗上眼影，塑造Smoky Eye妝效，再於眼皮中央位置，用手指加上閃粉，在短時間內做出Party Look。」

爆瘡遮瑕 「貼粉」秘訣

略懂護膚知識的人也該知道，妝前的護膚重點總離不開「滋潤」二字。當肌膚受外界環境影響而引致缺水，上妝時會難以「貼粉」。Echo建議：「可以在粉底之中加入少許保濕精華，混合上妝，令妝效更光澤，即使因為捱夜而出現幼紋，也可修飾。」Heather則認為在備妝前，「可先使用補濕精華，再薄塗面霜；然後，配以按摩使護膚品完全吸收後才上妝，底妝便會更為貼服」。Deep表示，「化妝後，噴上具定妝效果的保濕噴霧，亦可令底妝變得貼服」。

派對季節期間，睡眠不足，進食油炸食物加上酒精，容易「爆瘡」。若不幸地長暗瘡，上妝時，又可以怎樣處理和補救？Heather教路：「若是發紅的暗瘡，可以在遮瑕膏中加少許綠色調色底霜，用作降紅，並且在邊緣位置，混合融入粉底。至於隆起的暗瘡，則要在『最凸』的地方，用比粉底深一度的遮瑕膏，再在外圍位置用上較淺色的遮瑕膏，便可以帶來平伏的效果。」最後，她亦分享巧妙運用遮瑕膏的秘訣：「在眼下用淺一度的遮瑕液，畫一個倒三角，再用美妝蛋輕輕拍開，便可以達到提升面形的效果。」

■ Profile

Echo Wong：從事化妝工作10年，曾參與各大廣告、媒體雜誌化妝工作，亦經常與不同品牌合作提供美容交流和培訓，與不少名媛明星合作。

Deep Choi：活躍於本地各大雜誌媒體，作品常見於時裝美容雜誌。經常與國際時裝和珠寶品牌單位合作，為發布會的司儀及模特兒化妝。

Heather Cheng：師承專業著名化妝師，擁有多年豐富化妝經驗。經常與不同雜誌媒體、國際時裝和珠寶品牌合作，同時亦參與舞台、廣告及MV拍攝的化妝工作。

查詢：Eve Lom 3101 9909

IPSA 3521 1398 Joyce Beauty 3798 0172

Lancôme 3695 3121 SK-II 3968 2551

The History of Whoo 2110 0323

文/ Vivian Lau

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪