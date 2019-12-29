Dior完美活能系列 由內至外喚醒肌膚健康光芒

Dior推出完美活能系列護膚模式，所有配方採用生物細胞技術，配上特定及互補成分，經過微調的質感，能貼服融入肌膚內，帶來感覺愉悅的自我護理時光。系列標誌性的淡淡柑橘香，散發清新氣息，麝香及花香主調予人一種被縈繞的紓緩感覺，整個香調組合不含致敏原。肌膚恍如注入一股能量，從肌膚細胞開始由內至外喚醒健康的光芒，肌膚看起來更年輕、更富光澤、膚色更均勻通透。

完美活能超效精華──蘊含獨家及新一代輕分子透明質酸，能提升4倍生物利用度，從而加強透明質酸的滲透性和壽命。完整提升修復，肌膚瞬間回復柔軟，明顯撫平皺紋。（$970/30ml、$1400/50ml）

完美活能超效乳霜──強化肌膚的保護屏障，改善從內至外肌膚的柔軟度，重塑各層肌膚。乳霜質感清爽，為肌膚帶來極致舒適感。採用先進微發酵技術，使面霜質感呈微水滴狀態，從而提高生物利用度，促進面霜與肌膚的融合。加上蘊含奧米加3、6、9及脂肪酸的天然植物油，能滋養和柔化肌膚，減少肌膚表面老化的迹象：細紋、皺紋、鬆弛及膚色不勻，肌膚得以重生。（$1050/50ml）

完美活能超效眼霜──配方同樣經由微發酵技術研製而成，眼霜質感恍如第二層肌膚，有助眼部肌膚更新，能改善這個特別敏感部位的表面及深層所有衰老迹象（如幼紋、魚尾紋、黑眼圈、浮腫及鬆弛）。（$690/15ml）

完美活能超效化妝水──具爽膚、飽滿及調理肌膚的作用，為後續的完美活能修護步驟作好準備。化妝水迅速滲透肌膚，提供即時補濕功效，以活性成分作為啟動延緩衰老程序的第一甚至必須的一步。（$600/175ml）

完美活能超效潔面泡沫──潔面泡沫揉合尖端複合成分、潔淨成分及親膚保護界面，潔膚之餘保持肌膚表皮的潤澤度。其如絲般幼滑的凝膠質感與水接觸後即轉化成忌廉般的泡沫，能去除肌膚表面及肌底的污染、化妝等雜質，同時形成一層保護膜，令肌膚沖洗後依然保持柔軟質感，感覺清新舒暢，煥發光采。（$435/150ml）

推出日期: 2020年1月1日

查詢電話：2870 0543

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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