THREE 2020春季系列　妝容指甲添春日色彩

THREE推出2020春季系列「Emotional Landscapes」，包括新眼線液筆及限定唇筆，眼影及指甲油新增多種顏色，為妝容及造型添上春日色彩。

魅光極線抗暈眼線液筆──蘊含茶葉萃取精華、摩洛哥堅果樹萃取精華、荷荷巴葉萃取精華、玫瑰果籽萃取精華及山桑子萃取精華，筆尖為細緻柔軟的海綿筆刷，幫助輕鬆描繪線條。眼線液筆採用防水防油抗暈染配方，溫水可卸除。（$310，共8色）

魔幻絮語唇采筆──蘊含茶籽油、摩洛哥堅果油、荷荷巴油、月見草油、玫瑰果籽油、乳油木果油、蜜蠟、萃取自橄欖的角鯊烯精華油成分及含折射效果的精華油，有助保濕及保持唇部光澤。（$285，共5色）

魅光幻眸眼影盒──蘊含山桑子葉萃取精華、茶籽油、摩洛哥堅果油、荷荷巴油、月見草油、玫瑰果籽油、橄欖油、白芒花籽油、乳油木果油及蜜蠟，眼影新增4色。（$575）

魅光指甲油──蘊含蔗糖角鯊烷、酪梨油、白芒花籽油、荷荷巴油及玫瑰果籽油，而且不含甲苯、甲醛及 DBP 塑化劑等成分，指甲油新增7色。（$150）

網址：www.threecosmetics.com.hk

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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