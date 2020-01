next

【明報專訊】臨近農曆新年,凡事講求好意頭。象徵喜慶吉祥的紅色,正好大派用場──美妝界紛紛為經典產品換上「紅衣」新裝,讓大家扮靚保養同時感染正能量。

查詢:Atelier Cologne 2344 0770;Estée Lauder 3521 0026;Fresh 2831 8910;Jurlique 2506 3028;Kérastase 2157 0523;Lancôme 3695 3121;Laura Mercier 3911 1613;Make Up For Ever 2154 1151;SK-II 3968 2551

文:Vivian Lau

編輯:陳淑安