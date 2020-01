熟女新年妝容 輕薄透亮好氣息

The History of Whoo #45華麗絕美正紅色$300 (左)、YSL Rouge Volupté Rock'n Shine星星唇膏N8 $310(右)(品牌提供)

Chantecallie未來肌膚粉底$750(左)、Make Up For Ever柔霧空氣粉餅$380(右)(品牌提供)

AmorePacific煥采活膚透潤面霜$3200/50ml(左)、The History of Whoo天率丹極致再生水$980/150ml(右)(品牌提供)

Before & After:模特兒年逾50歲,上妝前膚色明顯比較暗沉,經過一輪底妝上的工夫,加上紅色調的唇膏和胭脂作點綴,整體肌膚變得明亮有光澤,五官輪廓亦有所提升,頓時神采飛揚。(黃志東攝)

Forte Forte絲質刺繡上衣$3995、Boussole金銀絲百褶裙$3695(both from Cocktail)(黃志東攝)

next

【明報專訊】農曆新年即將來臨,相信很多女士都預備化上一個紅噹噹的妝容,迎接這個喜慶日子。但鮮色的妝容並不是人人能駕馭,特別是較年長的女士,一不小心太過重手,就會顯得濃艷俗氣,老態盡現。今次我們邀請資深化妝師Chris Lam,為大家分享5大減齡彩妝技巧,化出應節的自然好氣息。

隨着歲月流逝,每個女人都想把肌膚保持得嫩滑無瑕,但除了平日要在保養方面下重苦功,學懂正確的化妝技巧同樣重要。尤其是年紀漸長,皮膚少不免多了皺紋和色斑,一味靠粉底和遮瑕產品來掩飾,反而會讓妝容更加厚重,甚至令細紋原形畢露,有「增齡」的反效果。所以想化出一個好看的新年妝容不一定要濃妝艷抹,只要妝前和底妝工夫做得足,再適量地添上紅色調的胭脂和唇膏,營造輕薄透亮的好氣息才是王道。今次化妝師Chris Lam就為大家示範塑造自然sharp醒的應節妝,從妝前預備到眼唇化妝,逐一剖析當中的要訣。■

妝前預備:由於熟齡女士的肌膚較乾澀,要妝容保持透亮有光澤,做好打底是最重要一環。Chris建議大家上妝前可塗上一些保濕度較高的精華或質地較滋潤的面霜,並利用按摩棒、導入器或雙手從下至上按摩,從而加快肌膚吸收,令彩妝品能上得更均勻貼服。像今次示範,Chris先後利用The History of Whoo天率丹系列的精華,及AmorePacific的煥采活膚透潤面霜為模特兒打底。前者蘊含綠茶籽油成分,啫喱狀的質感輕盈清新,容易讓水分滲透進肌膚內;後者擁有鐵皮石斛花、鹿茸骨粉、山參玉珠等多種珍貴天然成分,據稱能調理肌膚內在水分平衡,保持一整天光彩有彈性。

底妝:為避免妝感厚重,建議大家選用質地水潤輕透的粉底,並用化妝掃輕輕掃上,務求令妝容保持薄身,同時能遮蓋臉上的膚色不均。Chantecallie的未來肌膚粉底質感清爽,據稱當中的光折射成分有效修飾面部瑕疵,內含的蘆薈葉及綠茶萃取能保持肌膚滋潤,延展和持久度都相當高,不用擔心出現浮粉問題。定妝的時候,切記不要使用太多碎粉,否則時間一久就會令乾紋盡現。

遮瑕:若大家有眼袋腫大的煩惱,可以利用不同深淺度的遮瑕膏掩飾,坑紋最深的部位要用最淺色,從而令凹位在視覺上回復飽滿。因為眼部四周的肌膚相對細緻,要選擇水分較多的液妝遮瑕膏,避免乾紋浮現;而多斑的女士則可利用偏橙色調的遮瑕膏,淡化面上的黑色素。另外,很多女性平日塗臉部防曬時,都會忽略嘴角兩邊的位置,長年累月便會形成色素沉澱,顯得暗沉無神。所以要化出一個好氣息的妝容,記得要在唇邊補上遮瑕膏,平衡整體面部膚色之餘,同時勾劃唇形,突顯輪廓。

眼妝:雖說今次主題是新年妝容,但眼妝部分不一定要大紅大紫、雕龍畫鳳。Chris建議,熟齡女士可以利用附閃粉的啡色系眼影,並從眼線邊緣至眼肚,由深至淺的方式填滿眼窩,透過色彩層次營造自然大眼。另外,由於很多女性在中年過後,眼尾部分開始出現下垂迹象,建議大家可以畫上內眼線,並在眼尾位置稍稍拉平延伸,令雙眼變得自然有神。眉毛方面,Chris不建議大家跟隨潮流,反而應根據自己的臉部輪廓,畫出長短合宜,淺色柔和的微彎眉形,讓整體妝容看起來更年輕和平易近人。

胭脂嘴唇:要化出自然好氣息,臉頰和唇妝是重點之一。大家可按照自己喜好,選擇粉紅或橙色的胭脂,並用化妝掃掃上薄薄一層,千萬不要太過重手,否則會令妝容老套俗氣。化妝師特別提醒大家,應避免使用暗紅或啡紅的唇膏,粉紅、朱砂紅或粉橙色系會更顯年輕,而成熟女士唇紋較深,不宜使用霧面或啞色的唇膏,質地亮澤、滋潤度高的唇膏或唇彩產品較為合適。

■ Profile

Chris Lam

入行17年的資深化妝師,曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作,亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio,培育化妝人才。

文/ Angel Hong

模特兒/ Phoebe Lau (OHH Dear 老正工作室)

化妝及髮型/ Chris Lam

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

查詢:A.T by Atsuro Tayama 2167 7308

AmorePacific 3468 2567

Chantecallie 2118 7666

Cocktail 2907 4388

Make Up For Ever 2154 1151

Nars 2918 9886

The History of Whoo 2110 0323

YSL Beauté 2506 3922