始於網絡扮靚交流 本地天然護膚品牌 零宣傳生存之道

【明報專訊】社交媒體造就資訊共享的年代，女生愛於網上分享扮靚心得。這種比傳統商業模式更人性的互動，促成本地天然護膚品牌INUF Responsible Skincare的誕生。品牌創辦人Olive Wong本身是藝術顧問，因常被稱讚皮膚好，2013年開始於社交網站開設專頁分享護膚心得，「初時只是以興趣形式，和朋友分享護膚知識，後來開始有陌生人留言，結果發展成一個community，更啟發我創立了自己的護膚品牌，至今已踏入第6年」。

專頁名稱叫「我從不上粉早餐會」，Olive解說背後的原因，「因為常有人問我搽哪款粉底？我答我從不搽粉底，對方都很驚訝，更會讚我皮膚好和詢問我如何保養皮膚；早餐會則意指志同道合的人聚集的地方」。Olive認為自己皮膚好，全因有媽媽教路，「我的family business是做美容，代理很多美容院專業級數的護膚品，從小媽媽便會教我使用不同的產品護膚，所以護膚對我來說，是很基本的事，像吃飯和喝水」。

做個負責任品牌

開設專頁的頭一年，Olive主要分享自己慣用哪些護膚品，遇到有網友想要，她會代為購買，另外也憑着自己多年的護膚知識，為客人提供建議，「他們會send自己皮膚的相片給我看，請我推介適合的skincare。很多人買護膚品只是看名人或KOL的推介，不太了解產品成分之餘，也不知自己皮膚需要，這啟發了我想要生產自己的護膚品牌。當時，我認識了美國加州的一個skin lab，它是GMP（Good Manufacturing Practice）認證廠房，也有很好的皮膚生物學和細胞學專家，令我有信心跟他們一起研發不同產品，針對香港人的膚質，製作出更適合他們的護膚品」。

品牌名為INUF Responsible Skincare，INUF是I never use foundation的縮寫，至於為何叫Responsible Skincare，Olive說是希望產品對客人負責任。「品牌生產的護膚品全都是100%天然，沒有任何化學成分，人造香料、人造色素，甚至是洗面的起泡劑都不會用。以殺菌洗手液為例，一般主要成分是火酒，它的化學成分對皮膚有害，用得多會令皮膚變乾和敏感。我們品牌推出的全天然殺菌洗手液，則是以小麥衍生的天然酒精製造，不傷皮膚。地球其實有很多天然物料，可以醫治和滋潤皮膚。全天然是我對產品的一個堅持。」

小量生產 新鮮製作

品牌的另一特色是只作小量生產。「因為這能更好地控制品質，也能讓客人用到最新鮮的護膚品。由原材料開始於skin lab製造，再運回香港賣給客人，整個過程大多一星期內完成，所以客人用到的，都是非常新鮮製成的護膚品。像我們大熱的B5 Serum，每批貨只有5000支，數量不多。」除了對客人皮膚負責任，Olive也希望可負起社會責任，「我之前在美國UCLA（加州大學洛杉磯分校）修讀設計及媒體學，所以產品的packaging都是我自己設計，主要使用循環再造紙和玻璃樽，部分產品也可以refill」。

北山杉木精油奇緣

創業以來，Olive除親自回覆所有inbox信息，也嘗試自己找原材料，製作一系列滿載人情味的產品。「去年到日本京都郊區旅遊，機緣巧合下認識了當地農民，包括70多歲的村山先生，他以當地的北山杉木自家製作精油，產品帶點raw的感覺，技術卻很專業。」Olive被他將一生奉獻於自己事業的精神感動，「當時我想到可以把這種精油當作原材料推出產品，便立即提款，拿着一大疊現金跟他買貨。他見狀有點被嚇倒，沒想到會有個外國人買這麼大量的貨，這麼欣賞他畢生的心血」。

Olive把村山先生的精油帶到美國skin lab，跟專家一起研究，「雖然它的護膚作用不大，但香味讓人彷彿置身杉木森林當中，能減輕壓力，於是決定用它來造body wash、殺菌洗手液和hand cream。為了能讓產品背後的故事和人情味呈現，我找來in house designer在包裝上畫了我們相遇經過的圖畫，整套產品當時只生產500套，結果在香港一日便售罄，反應非常好，客人都為這個故事感動」。及後，Olive帶着這套產品回到京都找村山先生，對方看着自己心血被製成護膚品，更開心得哭起來。「這是小量製作才能做到的效果，我喜歡把這種充滿人情味的產品，帶給客人。」

宣傳靠口碑 寧花錢做產品

品牌成立至今已6個年頭，公司除了自家護膚品牌，Olive也會趁旅行時採購，引入一些小量製作的精品產品，放在尖沙嘴的實體店發售，「我不是想把自己的店變做雜貨舖，但當我看到很impressed的產品，也會想帶到香港和客人分享。像早前去澳洲，看到有個首飾品牌的產品很美，後來跟創辦人傾談後，知道產品所用的材料，如銀和鍍金的製作均符合倫理道德標準，並且找來公平貿易機構製作。這跟我們品牌的信念一致，於是我便入貨」。

因產品量少而獨特，Olive並不像其他品牌一樣愛找名人和KOL宣傳，「一來我沒有這個budget；二來也不想花錢做宣傳，把錢花在做出好的產品上，比宣傳更重要」。品牌創立以來零budget做推廣，但專頁現今已有3萬多粉絲，Olive坦言全靠口碑，「客人用完我們的產品，覺得好用便會介紹給他們的家人和朋友。Word of mouth是我們品牌最重要的宣傳，我真的非常感激每個為品牌建立口碑的客人」。

文/ Sabrina Au

編輯/蔡曉彤

查詢：我從不上粉早餐會 3904 0390