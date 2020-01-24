NARS春季彩妝Afterglow Collection 暖色調柔和富少女感
文章日期：2020年02月09日
NARS推出春季系列彩妝Afterglow Collection，包括眼影組合、胭脂及護唇膏，其中護唇膏系列加入6款全新暖色色調，百搭自然，輕易塑造柔和及富少女感的妝容。
NARS春季系列Afterglow Collection
Afterglow Eyeshadow Palette眼影組合——12款眼影色調配上啞緻、緞光、閃亮、金屬閃爍等質地，以浪漫感的暖調色彩為主題。（$520）
Overlust Cheek Palette面頰組合——包含3款胭脂色調及3款光影粉。（$520）
Afterglow Lip Balm護唇膏——加入透亮土灰玫瑰色（Dolce Vita）、透亮櫻桃紅色（Turbo）、透亮黑紅色（Wicked Ways）、透亮暖珊瑚色（Torrid）、透亮裸紫色（Fast Lan）及帶有金色珠光的透亮粉紅色（Deep Throat）6款色彩。（$250）
查詢電話：2918 9886
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由相關機構提供）