2020情人節系列：YSL情人節唇膏禮盒 打造誘人妝容
文章日期：2020年02月11日
YSL Beaute推出2020情人節限定系列，多款經典圓金管、銀管唇膏和明彩筆換上情人節限定版設計包裝，網店亦提供多款限定套裝，打造誘人性感的妝容，展現型格魅力。
YSL 2020情人節限定系列
絕色唇膏（$295／共4色）
迷魅亮彩唇膏（$295／共7色）
絕色柔霧唇膏（$310／共3色）
明彩筆（$340／共2色）
YSL網店限定情人節套裝
情人節唇膏禮盒（可選絕色柔霧唇膏、絕色唇膏、迷魅亮彩唇膏或迷魅閃星唇膏，色號有指定配搭，附專業眼唇卸妝液30ml、美顏絕密完美護唇精華3ml和化妝袋，$605-620）
情人節限定版唇膏禮盒（迷魅亮彩唇膏閃星限量版、絕色唇膏情人節限定版任選兩支，$590）
情人節香水唇膏禮盒（Mon Paris香水 50ml、限量版迷魅亮彩唇膏閃星或情人節限定版絕色唇膏，$1225）
網上商店：yslbeauty.buys.hk
查詢電話：3192 4338
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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