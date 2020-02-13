眉目傳情 眼妝成焦點

自然柔和——要做到眉目傳情，眼妝固然重要，至於眉妝部分，化妝師Chris Lam認為除了應配合本身的眼形外，眉峰亦不宜太高；至於均勻的眉色，則能夠予人自然柔和的感覺。（黃志東攝）

【明報專訊】今年的情人節很不一樣。即使你和我面對面談情，也只能夠依靠眉目傳情。病毒肆虐下，佩戴口罩的一張臉僅餘下眼睛與眉毛，要使出什麼招數來向愛人傳情達意？且看專業化妝師Chris Lam示範，如何在沒有唇妝和胭脂的襯托下，塑造出精緻迷人的妝容。

純情可愛——粉紅甜美

色系誇張的眼妝，既不容易駕馭，也不易被接受。化妝師Chris Lam亦指出：「香港不少男士，也不喜歡女生以濃妝豔抹示人，其實看起來自然精神的眼妝，反而更符合他們的口味。」他示範的這個「純情feel」眼妝，着重在眼影、眼線及睫毛上，Chris首先運用單色的粉紅眼影來塑造甜美的感覺，然後，再畫上一條啡色的眼線襯托，帶來拉長放大眼睛之效。至於睫毛部分，Chris就採用質地輕盈的睫毛膏來配搭自然妝效。

Sisley植物采護單色眼影

單色粉紅眼影，配方柔滑，當中蘊含凝膠醣體（Gelled Sugar）及成膜聚合物（Film-forming Polymer）成分，塑造半粉半霜的質感，容易暈染。另外，配方內的天然雲母粉末（Natural Mica Powders）及矽石微球（Silica Spheres），據稱能形成細滑薄膜，隱藏眼皮上的乾紋、皺褶。$330

眼前一亮——啡調煙熏眼妝

約會時，想要讓對方眼前一亮，可以放膽嘗試新妝效。傳統的smoky eyes（煙熏眼妝），通常也會用上深黑、銀灰，或是金屬色為主調，Chris指出近年則傾向流行「啡金色調的smoky eyes」。另外，塑造煙熏眼妝的上妝方式亦有別於過往，他表示：「從前，絕大多數會從眼窩位置畫起，現在則流行將整體稍稍向下移，着重下眼線的位置，除了能夠突顯層次感，看起來亦較為簡單。」

Giorgio Armani Beauty薄紗眼影液

採用獨有的水分色素懸浮科技，配方中的珍珠微粒，據稱能塑造純淨色調；淚滴形掃頭的設計，掃毛短小而低密度，每次使用都能沾取適當分量，均勻推開眼影。$240

Clarins持久防水眼線筆

筆芯超細，能輕易畫出利落眼線，勾勒眼部輪廓；當中的長效防水配方，據稱可抵受潮濕環境和汗水長達8小時。$180 / 0.29g

神采明亮——分明眼睫毛

明亮的雙眼，加上長長的眼睫毛，能大大提升個人魅力，近年更興起植眼睫毛，既方便，又省下不少化妝時間。不過，Chris提醒：「要小心選擇及注意美睫店選用的睫毛膠水質素；不少美睫店的師傅，亦未有為顧客於正確的位置上接駁眼睫毛，錯誤地接駁於『真眼睫毛』上，這樣反而會帶來令原本眼睫毛脫落的風險。」要塑造根根分明的睫毛妝效，可以從選擇睫毛膏入手，市面上均有很多具備纖長及濃密成效的睫毛產品。

Shu Uemura專業睫毛夾

獨特設計符合人體工學，當中特製的「蘑菇形」矽膠墊，據稱能保護雙眼，帶來持久的捲翹效果；弧度適合所有眼形。$160

Hourglass警戒極度濃密睫毛膏

當中的4DAmplifier睫毛掃，據稱能讓眼睫毛更濃密、更長和向上提升，同時塑造出根根分明的妝效。$260

性感眼妝——墨綠色眼線

眼線的不同長度與形狀，能夠塑造不同的美女風格。對於走性感路線的女性而言，便應該把眼線的長度延長。Chris教路：「若眼形比較圓，應盡量將眼線拉長、拉高及拉尖，塑造出『鳳眼』的感覺，看起來較為性感。」另外，若對粗眼線感到厭倦的話，則可以從顏色變出新意，Chris表示：「現在亦興起一些帶有顏色的眼線筆，如想避免顯得過於誇張，可以選擇墨綠色眼線。」Chris亦建議可以先畫一條黑色眼線作襯托，才加入有色的眼線，能提升眼部輪廓，讓雙眼看起來更為有神。

Fenty Beauty隨型固體眼線筆

粉霜絲滑質感，配有旋轉式筆尖，能輕易勾勒出流暢不暈染的線條；當中的持久防水配方，據稱可長久保持妝效。$188

Three魅光極線抗暈眼線液筆

採用柔軟的海綿筆刷，能輕易描繪任何線條；當中的防水、防油抗暈染配方，據稱能防水耐汗、有效防止因眨眼造成的脫妝。$310

■Profile

◆Chris Lam

入行20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio，培育化妝人才。

查詢：Clarins 2239 6688；Fenty Beauty 2311 3813；Giorgio Armani Beauty 2527 2366；Hourglass 2110 0168；Shu Uemura 2628 7322；Sisley 2831 4888；Three 2833 2478

文：Vivian Lau

模特兒：Sunmi S（Quest Model）、Viki L（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam、Joshi Fu

編輯：陳淑安