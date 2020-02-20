長戴口罩 肌膚唞氣妙法

bareMinerals透亮礦物粉底SPF15——質感輕盈，蘊含5種豐盈滋養的礦物，不含化學物質，據稱能有效遮蓋各種皮膚問題如敏感、暗瘡、疤痕、瑕疵、紅斑、皺紋和色斑等。$290/8g（品牌提供）

Eve Lom全效急救煥膚棉——煥膚棉特別加入維他命B3及藥蜀葵萃取，據稱具備紓緩、鎮定及消炎功效，能為肌膚補濕鎖水。水楊酸成分則據稱能令老舊角質剝落，避免角質堆積，使毛孔疏通。產品採用100%生物可分解物料製成，加上獨特的壓紋，有助將成分帶到肌膚底層，並將毛孔深處的油脂污垢抹走。$630/60塊（品牌提供）

Filorga去角質注氧泡泡面膜——蘊含珍珠岩球體，當中的磨砂粒子，據稱能幫助清走毛孔囤積的廢物，備有潔淨功效；透明質酸，則據稱能為暗沉肌膚注氧補水、緊緻毛孔。$400/55ml（品牌提供）

MDNA Skin玫瑰噴霧——可於補妝或肌膚乾燥時使用，成分萃取自玉米的核糖，透過分解糖分和脂肪而產生ATP（三磷腺苷酸），據稱能有效消除及治癒肌膚疲勞。$660/100ml（品牌提供）

Caudalie葡萄籽毛孔淨化爽膚水——專為敏感肌而設，蘊含葡萄籽多酚及6種100%有機精油，據稱備有抗菌及抗氧化功效，溫和去除老化角質，以及有持久補水功效。$180/200ml（品牌提供）

【明報專訊】武漢肺炎疫情嚴峻，全城要再次過着天天戴口罩的生活。長時間戴口罩，面部肌膚狀態難免會變差。怎樣才可以找出相應的預防及改善方法？且聽皮膚科專科醫生及化妝師的建議。

長時間佩戴口罩，除了令面部感到局促外，更會產生各種肌膚問題，皮膚科專科醫生林嘉雯表示：「由於口罩長期覆蓋面部皮膚，令油脂分泌增加，汗水不易揮發，兩者混合會導致毛孔閉塞，有可能形成暗瘡粉刺。」她指出：「如果皮膚柔嫩的話，更會因為口罩經常接觸、摩擦皮膚，而有可能導致皮膚敏感。」

口罩內不宜放面油紙「吸油」

要預防及改善肌膚出現的「口罩後遺症」，定時更換口罩是方法之一，不過，在一罩難求、人人「慳住戴」的情况下，坊間有人提議將面油紙放在口罩內「吸油」，又是否有效？林嘉雯認為：「我並不建議放面油紙或紙巾在口罩內，因為這樣會影響口罩的貼面度，從而減低口罩的保護作用。」要避免「罩內」皮膚出油的情况加劇，專業化妝師Echo Wong建議，「除下口罩期間，使用清水及紙巾，印一印面上多餘的油分，能令肌膚保持清爽」。化妝師Heather Cheng則建議：「戴口罩期間可以定時用保濕噴霧噴面，幫助皮膚降溫和補充水分，不過記得使用紙巾輕輕印乾，才戴回口罩，否則便會因弄濕口罩，而減低其抗菌功效。」

少用較油護膚品

在這個「非常時期」，挑選護膚品時，應多加注意使用的護膚品是否太過油膩，林嘉雯提醒，「因為戴上口罩後，水氣並不容易揮發，如果皮膚不易乾燥，便應避免塗上油分過多的護膚品」。她補充：「如果出油過多，可以使用一些控油產品如水楊酸、果酸，減少皮膚油脂分泌，不過要注意並不是所有膚質都適用。」

控油抗菌護理

佩戴口罩期間，一呼一吸產生的水蒸氣，會增加口罩內的濕度，導致細菌滋生，引發皮膚發炎及暗瘡等問題。林嘉雯建議：「口罩下的下半邊面皮膚，盡量不要化妝，因為汗水，口水及油脂分泌有可能造成毛孔閉塞，若再混合化妝品，後果或更嚴重。化妝品亦可能沾污口罩，增加發炎風險。」

不過，即使不化妝，Echo建議：「其實可以塗一層薄薄的礦物碎粉，幫助面部控油，同時減低口罩與肌膚之間的摩擦，減少皮膚致敏。」另外，加強面部清潔護理亦有助避免暗瘡、粉刺滋生，Heather指出：「選擇深層清潔的潔面產品，加上定期去角質，有助阻止暗瘡生長。」Echo亦補充：「可以一星期使用2次磨砂粒子的清潔用品，幫助徹底清走毛孔外的死皮及角質。」

勤敷面膜補水 冰凍毛巾放鬆

想避免肌膚長期「受困」，可每隔1至2小時，在無人及空曠的地方，打開口罩唞唞氣，林嘉雯表示：「不需要使用口罩的時候，應盡快脫下口罩，同時清潔面部，減低皮膚負擔。」

Echo及Heather均認為在這段時間，更應勤敷清潔及補濕面膜，有助皮膚保持水油平衡及健康的狀態。至於佩戴了一天口罩，面部肌膚總會變得繃緊，Echo建議：「用冰凍毛巾敷面作紓緩，改善面部血液循環。另外，亦可以透過具備通淋巴功效的面部按摩儀器，減輕疲累感。」

■Profile

◆林嘉雯

皮膚及性病科專科醫生，曾為中文大學醫學院榮譽助理教授。

◆Heather Cheng

師承專業著名化妝師，擁有多年豐富化妝經驗。經常與不同雜誌媒體、國際時裝和珠寶品牌合作，亦參與舞台、廣告及MV拍攝的化妝工作。

◆Echo Wong

從事化妝工作10年，曾參與各大廣告、媒體雜誌化妝工作，亦經常與不同品牌合作提供美容交流和培訓，與不少名媛明星合作無間。

查詢：bareMinerals 2799 8913；Caudalie 2319 1006；Eve Lom 2157 9950；Filorga 3580 0506；MDNA Skin 3621 0985

文：Vivian Lau

編輯：蔡曉彤