長戴口罩 更應注意臉蛋清潔、補濕、控油

長時間戴口罩令皮膚溫度上升，增加口罩內濕度，刺激油脂分泌容易滋生細菌，引致不同皮膚問題 (如出油、敏感、暗瘡、黑頭)，更應注意清潔面部、控油和補濕，以下補濕防敏感、控油產品，可看看是否適合自己需要。

ETVOS平衡淨透重點調理啫喱──針對過剩皮脂引起的毛孔堵塞、雙頰、鼻翼的粗糙不平，以蘑菇精萃細緻肌膚並重整肌理。預防肌膚敏感、整頓肌膚、紓緩抗敏，同時提升肌膚防禦機能。特別針對容易於下巴、額頭位置長出暗瘡的成年人，無油的水感透明啫喱，除了早晚護膚亦可直接於化妝後使用。($220/25g) www.facebook.com/etvoshk

AVEDA Tulasara婚禮面膜──蘊藏97%天然成分萃取，濃郁滋潤的成分包括有機杏桃籽油，促進肌膚晚間的天然修復過程。植物幹細胞於晚間提升天然修復本能。專業配方綜合傳統古印度智慧及高效能護膚科學，讓肌膚更透徹亮澤健康。三款精華 (緊緻、亮澤及紓緩) 針對肌膚不同需要。採用精心調配的芳香，蘊含傳統古印度Ayurveda的芳香成分，包括有機認證茉莉、洋甘菊及西柚精油，達至平衡肌膚、思緒及心靈。($710/50ml) www.aveda.com.hk

APIVITA綠瓷土深層潔膚面膜──蘊含豐富微量元素及礦物質，能為油性及暗瘡性肌膚深層淨化，吸收多餘油脂。蜂膠能溫和抗菌抗炎，減少暗瘡形成。配合有機蘆薈、有機甘菊、小麥蛋白、有機薰衣草精華油，有助軟化及提亮肌膚。($310/8ml x 12) www.facebook.com/Apivitahongkong

belif全能彈力緊緻炸彈精華水──溫和去除毛孔周遭的角質、收細毛孔，有助減少黑頭粉刺形成外。可以改善膚色、維持肌膚柔嫩度和彈性，打造年輕白晢透亮美肌。Napiers Original Formula有效增進細胞活化效能，並強化肌膚的抗氧化能力。採用咸草，蘊含豐富礦物質和各種營養，可增加玻尿酸合成，潤澤肌膚。($475/120ml) www.facebook.com/belifhk

NARS瞬效明亮無油水凝霜──採用獨家水分子濃縮技術，令肌膚更水潤飽滿。鼠尾草根精華可強化肌膚防禦功能，預防水分流失。牡丹精華有助抑制多餘油脂分泌，令肌膚全天保持清爽。獨有聚光複合物Light Reflecting Complex蘊含抗氧化的野生百里香精華，能讓肌膚回復青春光彩、明亮光澤。浮游生物精華能增強細胞活力。山毛櫸芽精華能促進膠原蛋白生成，苦參精華可保護肌膚組織，讓肌膚恢復緊緻彈性。($640/50ml) www.narscosmetics.com.hk/en/home

THREE平衡水凝乳 R──保濕、潤澤，配合嚴選植物成分，調整平衡肌膚水分及油分。($650/100ml) threecosmetics.com.hk

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