CHANTECAILLE限量版蜂鳥系列 春日色彩晶瑩亮麗

CHANTECAILLE推出限量版蜂鳥系列妝品，充滿春日繽紛色彩，感覺活潑清新，2020年3月12日起發售。

限量版蜂鳥花妍唇澤 (Lip Chic)──配方柔滑水潤，色澤鮮明，質感豐潤卻輕盈無重，輕輕一抹覆蓋雙唇，帶來如唇彩般的水亮豐盈感，為妝容增添時尚高雅氣質。不經動物測試，不含對羥基苯甲酸酯類、人造香料、鄰苯二甲酸酯類。($440)

限量版蜂鳥炫彩眼影盒 (Hummingbird Eye Quartets)──適合打造煙熏眼妝，隨心配搭不同色調。每盒眼影均包括1款啞緻或絲絨底色、3款不同質感眼影 (珍珠質感、金屬、閃爍質感)，妝效持久。($670)

限量版無瑕柔霧定妝粉餅 (Perfect Blur Finishing Powder)──質感極致輕盈，帶來柔焦效果，不著迹柔化面部瑕疵。配方以創新光折射成分研發，讓珠光粉末有如濾鏡般修飾肌膚。啫喱粉末配方，如羽毛般輕盈，締造如第二層肌膚般的自然妝感，妝效持久，100%透亮，適合任何膚色。使用後不會令膚色顯白或變灰。($740)

查詢電話：2856 2889

整理：莊朝青 ccchong@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

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