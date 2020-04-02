精品髮廊 安心獨享理髮時光

3個系列：OMG的護髮產品分為airy、glossy和scalp 3個不同系列，當中含有摩洛哥堅果植物幹細胞、膠原蛋白和透明質酸等多種天然及高營養成分，能有效滋潤髮絲，提升頭髮的強韌度和豐盈感。$380起（黃志東攝）

日本手工刷具：這個名為Shaquda的刷具品牌擁有180多年歷史，是由日本廣島熊野町的工匠以人手製作而成，刷頭毛質細膩，觸感軟滑，能有助清潔肌膚和去除角質，加上木製的手柄，小巧精緻，滿有質感。$490起（黃志東攝）

特色精品：Marvin從世界各地蒐羅不同種類的精品，放在店內售賣，例如圖中的頭箍（左，$2990），是由紐約著名髮飾設計師Jennifer Behr獨家為SHHH Salon設計，纖幼的金屬圓環配上閃閃生輝的Swarovski水晶，優雅精緻。英國製造的Tincture是以天然活性植物成分製成的家居清潔劑，具有去除污垢和消毒功能，系列中的 Bathroom cleaner（中，$185）更標榜能殺滅99.99%細菌，不含化學合成成分和添加劑；由日本青森製造的Hiba檜木（右，$890），則可放在衣櫃或睡房等室內位置，有效消臭除濕，淨化空間，放鬆安神。（黃志東攝）

簡約設計：室內設計走工業風路線，環境寬敞光猛，簡約摩登，予人舒適放鬆的感覺。髮廊內設有開放式spa room，Marvin會根據客人的頭皮和髮質狀况，配合自家研發的OMG護髮系列，為客人度身訂做最合適的針對護髮療程$980起。（黃志東攝）

資深髮型師：香港土生土長，於髮型界打滾逾20年，曾走遍各大時裝周及電影圈擔任髮型設計師的Marvin Lin（右），4年前於上環開設精品髮廊，吸引不少名流藝人前來拜訪，就連外國王室成員的都是她捧場客。（黃志東攝）

【明報專訊】疫情嚴峻，除了餐廳食肆和零售店舖變得冷清，就連髮廊的顧客亦十分稀少，由於一般髮廊座位間的距離都很相近，人與人之間容易接觸，令人擔心病毒傳播，所以現時很多人即使頭髮又長又厚，想要修剪一下，都會因擔心髮廊的衛生情况而卻步。如果現在告訴你，有一間由資深髮型師開辦的精品髮廊，顧客包括外國明星和王室成員，更重要的是環境寬敞，私隱度高，每個時段只服務一個客人，這樣的話，會不會令你更放心去扮靚？

走在特色小店林立的上環荷李活道，目光總會被各式各樣的精品玩意所吸引，但抬頭一望，會驀然發現一個黑白色剪刀招牌。這間擁有深灰色水泥外牆、落地玻璃大門的店舖，擺放着3面鏡子和3個座位，設計簡約利落，寬敞舒適，與外面人來人往的繁華街景截然不同 。原來這是由香港土生土長、曾走遍各大時裝周及在電影圈擔任髮型設計師的Marvin Lin開辦的精品髮廊SHHH Salon。

每時段只接待1人 每次消毒

SHHH，中文音譯為「噓」，顧名思義是保持安靜。Marvin解釋：「從事這行20多年，知道很多人平時在salon理髮時的經驗都不太好，位置狹窄，頭髮碎周圍飛，髮型師又匆匆忙忙地完成工作，甚至做出來的並不是客人想要的效果，而我們提供的，是一個寧靜舒適，可以讓人安心地享受理髮的環境。」像現在疫情緊張時期，Marvin更是將客人和員工的健康放在第一位，每個時段只會接待1人，完成後亦會立即為髮廊全面消毒，確保空間和設備潔淨衛生。

這家髮廊成立至今4年，起初只接待VIP ，主要客源是明星、名人和模特兒，就連外國王室成員都是她的捧場客，每次有需要都會專程來港找Marvin，後來因口碑好，髮廊吸引不同傳媒前來採訪，慢慢亦愈來愈多本地人認識，才開始接待一般客人。

能夠獲得「重量級」人物青睞的Marvin，是一個在中醫家族下長大的普通女生，家人起初對她入行做髮型師十分反對，只是年輕時憑着一股熱誠和幹勁，在贏得一個香港髮型公開比賽後，便拿着獎學金，毅然隻身走到英國進修學師。

但如果說家庭背景對Marvin的事業路沒有幫助，又不完全是這樣，中醫與美髮藝術看似毫無關連的學問，卻對Marvin的理髮哲學有着很大影響。「我的公公和太公公都是中醫師，自小就看着他們為不同病人診症，所以我很明白『醫者父母心』這個道理，自己作為髮型師，面對不同的客人，也有責任照顧好他們每一位的頭髮。」

來自中醫世家 看穿煩惱絲

她指出，在她遇過的客人之中，不論是著名模特兒，還是普通上班族，都有一個共通點，就是大家都形容自己的髮質很差。「在中醫角度，頭髮稱之為『血餘』，是屬於血液的一部分，反映着身體狀况，同時亦反映你日常怎樣對待它，所以調理頭髮就如調理身體一樣，要有一把好的頭髮，應先回到頭髮的根源，再去『望聞問切』，知道問題所在，找出應對方法去改善，才能有好的結果。」

哈佛進修課程 研發護髮產品

因此，養好髮質可說是Marvin在理髮上最重視的工夫。平日除了注重與客人之間的溝通，了解他們的生活方式和護髮習慣，就連髮廊內的毛巾，都特別選用了日本王室御用的毛巾品牌，務求為大家提供一個完整而有質素的理髮體驗。數年前，Marvin更專程到哈佛醫學院修讀生物化學課程，並研發出一套自家護髮產品。

「在髮廊為客人洗剪吹做styling，做得靚是最基本，但要怎樣再推前，讓每一位客人都能在家中修補損傷，提升自己髮質，就是我最想做到的事。」Marvin花了5年時間，一邊上課自我增值，一邊走遍世界各地尋找合作團隊，最終在日本找到了一家合心意的實驗廠，一同研製出OMG護髮產品。

天然護髮系列 加護膚品營養

市面上絕大部分的洗髮用品，包括近年十分流行的「無矽」（無添加化學柔滑劑）洗髮水，都含有起泡劑、香料和防腐劑，但這些成分會刺激頭皮和容易致敏，長遠使用會對髮絲造成損傷。OMG的不同之處，是利用天然材料研製而成，不含化學添加物，卻蘊含大量摩洛哥堅果植物幹細胞、膠原蛋白和透明質酸，這些平日在護膚品上很常見的營養成分。

Marvin指，頭皮就如臉上的肌膚一樣，需要滋補養護才會「靚」，所以她將護膚成分加入產品，當中保濕滋潤的功效能讓頭皮回復水油平衡，繼而令頭髮變得健康、光澤和有彈性。「授人以魚，不如授人以漁。人人都懂得洗頭，但卻不是每個人都懂得照顧好自己的頭髮，而OMG的產品就好像執一劑藥，用對合適的系列和分量，就能改善髮質。」Marvin從來沒有為OMG大賣廣告作宣傳，但就獲得不同媒體雜誌報道介紹，不少名人如張栢芝、張曦雯都大力推薦，可見產品的成功，全是靠口碑。

除了專注照顧客人的髮質，Marvin亦相信頭髮如衣服，要穿得吸引，最重要是要有個人特色。憑着自己過往的經驗，她為客人做頭髮時，會先從了解他們的骨架和性格入手，再去設計一個適合他們的造型，甚至是帶出他們未知自己的一面。「既然頭髮是拿不走的東西，我們可以做的，就是令客人可以重新fall in love with their hair。」

從髮廊環境、產品選用、到造型理念，每一處細節都能見到Marvin的用心，這份「惟天下之靜者，乃能見微而知著」的態度，與髮廊名稱SHHH如出一轍，不用多說，單純把事情做到最好，大概就是她能在髮型界做得有聲有色的原因。

■明報讀者優惠

現凡在SHHH Salon網店購買兩件或以上的OMG護髮產品，付款時只需輸入優惠代碼「MPOMG10OFF」，即可享有9折；或有興趣前往SHHH Salon享用護髮療程的話，只要表明自己是明報讀者，即可享7折優惠。（圖7）

文：Angel Hong

編輯/陳淑安

電郵/ lifestyle@mingpao.com

查詢：SHHH Salon www.shhh94.com