【明報專訊】如有留意Celine創意總監Hedi Slimane主理的多季作品,也會知道他鍾情1970年代巴黎中產階級那種率性不羈,又帶點文藝貴族氣息的時尚風格。2020秋冬系列的時裝天橋上,在Sofia Bolt編寫的搖滾樂曲Get Out of My Head襯托下,男女模特兒從品牌的凱旋門Triomphe logo燈飾下緩緩步出。一套套招牌緊身西服、荷葉邊和蝴蝶結恤衫、格紋斗篷大衣、金絲亮片洋裝、燈芯絨喇叭長褲,配上黑色圓頂禮帽、印花絲巾、厚底涼鞋、復刻馬車logo蛇皮手袋,以及一系列誇張搶眼的石英水晶珠寶配飾,雌雄莫辨,華麗瀟灑的punk造型,散發巴黎黑夜的浪漫情懷。