對抗炎夏與口罩 為面部肌膚降溫

Anna Sui Cosmetics冰感舒緩活膚水：蘊含降溫成分如薄荷醇和酒精，據稱使用後能為肌膚帶來水分；當中混合高比例的酒精，有助提升清涼感，據稱能即時緩和肌膚因炎熱而引起的泛紅。$280/150ml（品牌提供）

【明報專訊】炎夏的街頭，猶如一個巨大的蒸籠。高溫本已讓人熱得透不過氣，無奈還遇上世紀疫情，在長時間佩戴口罩的日子，更讓人難受。恨不得一頭栽進冰水裏？在現實中當然不行。皮膚科專科醫生及化妝師教你如何為肌膚降溫。

自疫情爆發以來，我們經常也會聽到「口罩肌」這3個字，究竟戴口罩為肌膚帶來了什麼不良影響？皮膚及性病科專科醫生胡惠福指出：「長期戴口罩會令面部皮膚侷促，增加面部油脂分泌，毛孔堵塞風險增加，而呼吸時的水氣、口水、汗水、細菌及皮膚表面的皮屑都會累積在口罩內，可能誘發暗瘡、毛囊炎。」他更指，「若情况嚴重的話，會提升面部溫度，令面部血管擴張，有機會誘發玫瑰痤瘡。」

安全環境下脫口罩小休 戴帽防陽光直射

要避免肌膚因長期處於高溫狀態而「受災」，胡惠福首先提供了數個「行動上」的降溫方法，「如果面部皮膚感到侷促，而身處四周無人的安全環境下，大家可每隔1至2小時，脫下口罩休息5至10分鐘。」在脫下口罩期間，亦可使用面油紙吸去面部多餘油分，或用紙巾及清水，抹去面上過多油脂為皮膚降溫。另外，他亦建議大家多留在陰涼或冷氣地方、定時飲水，以及自備小風扇為身體降溫。除此以外，選擇穿上鬆身衣服、吸汗的棉質衣料等亦有幫助。至於專業化妝師Chris Lam就提醒大家：「在戶外無人地方脫下口罩時，也不要忘記佩戴帽子，避免陽光直射到皮膚之上。」

清涼護膚品降溫 小心含敏感成分

想為肌膚降溫，除了外在的方法外，也可以借助護膚品的幫忙。專業化妝師Heather Cheng建議，在長時間戴口罩期間，選擇具保濕功效的爽膚水濕紙巾定期抹面，既可以紓緩肌膚，達至即時降溫之效，又可以抹走汗水、面油等污垢，從而減低肌膚的負擔。若有化妝的話，她則建議可以使用保濕噴霧噴面，再用紙巾輕印多餘的水分。不過，就應該注意使用的次數會否過於頻繁。胡惠福亦指出：「雖然使用保濕噴霧，可為皮膚帶來輕微涼快效果，但過於頻繁地使用，其水分容易揮發，反而會造成皮膚緊繃、乾燥。」

至於什麼成分的護膚品有助紓緩肌膚，同時帶來清涼的感覺？Chris及Heather均表示含薄荷及蘆薈成分的啫喱狀護膚品，能為肌膚提供冰涼快感，而後者尤其適合用於日曬過後修護皮膚。Heather表示：「蘆薈啫喱可以幫助紓緩皮膚，再加上補水型面膜，更可以補充皮膚水分。」胡惠福卻提醒，雖然認為市面上部分含有蘆薈、薄荷成分的護膚品，均帶有清涼的觸感，不過他強調皮膚敏感人士不宜長期使用這類「涼浸浸」的護膚品，他指出：「部分人士會對薄荷等成分產生過敏反應，出現接觸性皮膚炎，尤其是患有濕疹、敏感性肌膚人士。」

護膚品可放雪櫃 避免冰水洗面

在炎熱的天氣中，不少人也喜歡把護膚品放進雪櫃「冰鎮」，讓塗抹上面的時候，帶來清涼快感。Heather亦表示：「由於gel狀的護膚品帶有冷感，放進雪櫃冰涼感更佳。」Chris更分享護膚秘訣：「我喜歡在夏天的時候，將蘆薈gel、面膜，或是爽膚水放入雪櫃，使用時有助為肌膚降紅，提高降溫的效果，同時可帶來收細毛孔的功效。」 胡惠福並不反對此做法：「將護膚品放進雪櫃後再使用，的確可為肌膚帶來涼快感覺。」但他亦提醒大家：「大多數護膚品均需放於陰涼處儲存，若要放入雪櫃，則必須留意護膚品標籤的儲存溫度是否適合，並避免護膚品放進冰格結冰而變質。」至於應否用冰水洗面降溫？胡惠福指出，「其實水喉的一般水溫約攝氏20度已經合適，如使用冰水洗面，則會太凍或會傷害皮膚。」

■ Profile

胡惠福 - 皮膚及性病科專科醫生。

Chris Lam - 入行20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio，培養化妝人才。

Heather Cheng - 師承專業著名化妝師，擁有多年豐富化妝經驗。經常與不同雜誌媒體、國際時裝和珠寶品牌合作，同時亦參與舞台、廣告及MV拍攝的化妝工作。

文：劉詩言

編輯/廖偉龍

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